Davin White se rompe el tendón de un dedo, pero su baja es relativa

Malas noticias para Davin White, aunque relativas. Tras haberse lastimado su tercer dedo de la mano izquierda durante el partido ante el Estudiantes, el base norteamericano fue sometido ayer a pruebas médicas que han descubierto que sufre la rotura en el tendón extensor de la citada articulación. Según reza en una nota emitida por el conjunto lagunero, el de Phoenix ya está "en manos de los servicios de recuperación del club y se incorporará al trabajo del grupo cuando baje la inflamación del dedo lesionado", algo que hará "con una órtesis protectora", una especie de férula no fija.

Sin concretar el tiempo en el que estará de baja, lo que sí parece seguro es que el norteamericano no jugará mañana ante el PAOK, mientras que lo más lógico es que tampoco se arriesgue de cara al domingo frente al UCAM Murcia. Tratamiento conservador que podría permitir a White seguir jugando en breve, dado que la articulación afectada no es la de su mano de tiro, al margen que al tratarse del dedo central se le puede resguardar de forma más sencilla. En caso de que la evolución no fuera la deseada y Davin no pudiera estar apto para Katsikaris, la opción de pasar por el quirófano (con unos dos meses de baja) es la única alternativa viable. Es por ello que en el conjunto lagunero se tratará de apurar con la primera de las citadas vías, aunque la ausencia del veterano jugador obligará a una puesta a punto de Josh Akognon más rápida de los planificada inicialmente.

Con White fuera de combate, el Iberostar se podría encontrar mañana en su duelo ante el PAOK con un solo base puro, Rodrigo San Miguel, toda vez que lo más normal sería que Ferran Bassas también fuera baja. El catalán sufre una contractura en la zona lumbar (producida cuando solo llevaba 15 segundos en la cancha ante el Estudiantes) y se encuentra igualmente en manos de los fisios del equipo aurinegro. Un empeoramiento del dorsal 10 por querer arriesgar sí supondría un grave problema para Katsikaris.