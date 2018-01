La Transvulcania 2018, a punto del lleno

La décima edición de la Transvulcania va camino de convertirse en la carrera de los récords. La prueba palmera ya ha agotado el cupo de inscritos dentro de las modalidades de ultramaratón y maratón a poco menos de cuatro meses de de su celebración y tendrá, además, a deportistas de más de 60 nacionalidades distintas en la línea de salida.

La prueba se prepara para una edición más que especial y los corredores han respondido con rapidez para no quedarse fuera de una cita de obligado complimiento. Así la organización ya tiene a tiro el cartel de no hay lleno dado que sólo faltan unos mínimos porcentajes para completar las modalidades que aún tiene plazas disponibles. El Medio Maratón tiene un 90% de corredores inscritos mientras que para el Kilómetro Vertical aún resta un 25% de plazas que, teniendo en cuenta que será la prueba que inaugure el Vertikal Kilometer World Circuit, no tardarán mucho en agotarse.

La consejera de Deportes del Cabildo de La Palma, Ascensión Rodríguez, mostró su enorme grado de satisfacción con las cifras conseguidas a estas alturas de año y explicó que es un placer conocer que "aún faltando cuatro meses ya se han completado las 2.000 plazas del ultramaratón y las 800 del maratón" a la vez que animó a los corredores a completar su inscripción en las otras dos modalidades, el Kilómetro Vertical y la media maratón, "porque en breve estas plazas también estarán agotadas".

La organización de la prueba publicará durante el día de hoy y en su página web la lista de inscritos en el ultramaratón y el maratón para la comprobación de los datos y se abrirá un plazo de siete días hasta el lunes 29 de enero para resolver cualquier duda y presentar alegaciones que serán atendidas a través de la dirección de correo electrónico secretariatecnica18@transvulcania.com.

Una vez cerrado el plazo de alegaciones, el martes, día 30 de enero, se abrirá la lista de espera para el ultramaratón y el maratón con el fin de atender a los deportistas que no hayan podido inscribirse en estas distancias durante el anterior periodo y quieran optar a correr estas modalidades. La inscripción en ambas listas de espera se hará a través de la misma web de Transvulcania y será totalmente gratuita hasta que no se le confirme la plaza al corredor para la distancia que haya elegido.

Esta décima edición del mejor evento de trail running del territorio nacional envuelve de atractivo su celebración por ser una efeméride tan especial que, además, abrirá el calendario de las Skyrunning World Series a partir de la fecha de su celebración, este próximo 12 de mayo, dentro de la modalidad Sky Extra. Lo hará, además, tras haber recibido el mayor reconocimiento nacional puesto que la Transvulcania superó con creces en número de votos a el resto de carreras nominadas en su categoría en los premios Trail Awards Territorio Trail Media , tales como Penyagolosa Trails, Transgrancanaria, Ultra Pirineu, Ehunmilak, Haría Extreme, Ultra Trail Sierras del Bandolero, Ultra Trail Guara Somontano, Gran Trail Aneto Posets y Gran Trail Peñalara.