"Es el peor día de mi etapa como entrenador, pero sigo con fuerzas"

El entrenador del Tenerife, José Luis Martí, estaba anoche muy afectado por el desarrollo de los acontecimientos en el Heliodoro Rodríguez, donde su equipo ofreció una imagen deprimente y cedió otros tres puntos.

"Tiene poca explicación. Todo lo que diga, se va a quedar en que no hay excusas. Estuvimos bien los primeros siete u ocho minutos; entramos bien al partido, pero nos generan una ocasión y nos entra el nerviosismo", relató el preparador mallorquín. "Tuvimos la oportunidad de meternos en el encuentro con el penalti, pero el error en el lanzamiento nos condicionó. La realidad es que nos superaron en la presión casi siempre, no hicimos las cosas bien y en la primera mitad no estuvimos a la altura", detalló.

Para Martí, tampoco la reacción de los segundos 45 minutos fue suficiente. "Pasamos mucho tiempo en el campo rival, pero sin materializar nuestras aproximaciones", reseñó. El entrenador adujo que la semana no solo era importante para él, sino para el Tenerife. "A día de hoy, no nos podemos permitir el lujo de no ganar. No hemos sido el equipo que podemos ser. En momentos puntuales hemos encontrado la circulación de balón, pero de manera muy lenta. Es el peor momento desde que he llegado aquí", apostilló.

Dijo el técnico que se siente "capacitado y con fuerzas para sacar adelante al Tenerife". "Lo primero es levantar el ánimo y la moral de los futbolistas, transmitirles la confianza que tenemos en ellos y en el potencial con que cuenta esta plantilla. Hay que machacar más los conceptos que hoy [por ayer] se han desarrollado erróneamente y hay que pelear el domingo que viene", sugirió.

Se le preguntó por su reunión reciente con el presidente. "Nos vemos casi todos los miércoles y nos encontramos para comer. Lo hicimos otra vez, y simplemente se me transmitió la idea que necesitamos. Que el equipo esté en tierra de nadie, sino trabajando para lo que todos esperábamos esta temporada", dijo también.

Antes, habló de algunos nombres propios. De Jorge, subrayó que "se había ganado seguir el once y otra vez más demostró que su valía". En cuanto a los refuerzos que están por venir, comentó que trabaja "con lo que hay". "Los jugadores que tengo son muy válidos y muy buenos; tengo que sacarles el máximo rendimiento. En conjunto, no solo individualmente. El mejor fichaje, de todos modos, será recuperar a los jugadores de los que no disponemos porque están lesionados", completó. Para cerrar, Martí dijo que era el peor día de su etapa como entrenador.