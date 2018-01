Vatafu: "Poder estar en Primera con el Granadilla es un sueño para mí"

Stefania Vatafu empezó a jugar a fútbol en el patio del colegio. "Donde yo crecí, en Valcea (Rumanía) los chicos sienten mucha pasión por el fútbol y yo estuve constantemente rodeada de chicos así que supongo que de esta manera empezó mi amor por este deporte", explica. En la actualidad, reconoce que "poder estar en Primera División con el Granadilla es un sueño para mí".

Vatafu empezó a jugar en un equipo de chicos llamado FC Ciobanu en su ciudad natal durante cinco años y, poco después, fichó por su primer club femenino, el Olimpia Clu in Cluj-Napoca, donde permaneció 9 años. "Jugar en el Olimpia me dio la gran oportunidad de ser convocada con la selección de Rumanía (U17, U19 y Senior) donde pude representar a mi país y seguir creciendo como futbolistas junto a otras grandes compañeras.

Recién llegada a España, la centrocampista asegura "estar en una de las ligas más valoradas de fútbol femenino y poder estar en ella con la UDG Tenerife Egatesa creo que es un gran reto para poder competir y estar entre los mejores equipos de la Primera División femenina. Mis aspiraciones pasan por jugar lo antes posible y ayudar a mi equipo en cada momento con dedicación y trabajo".

Durante los entrenamientos ha demostrado tener un buen nivel y se ha llevado elogios por parte del cuerpo técnico y directiva, que se muestran muy contentos con su trabajo. Vatafu pudo jugar en el amistoso ante el FC Basel en el que tuvo minutos para ir conociendo a sus compañeras dentro del verde. "Me sorprendió mucho el equipo porque ya había jugado contra el Basel y sabía que eran buenas", asegura la mediocentro.

Ya instalada Vatafu espera con ilusión la llegada de su tránsfer para poder debutar lo antes posible. "Mis compañeras, cuerpo técnico y directiva me han dado una gran acogida en su gran familia y lo cierto es que no puedo pedir más. Con la familia tan lejos me siento como en casa. Tenerife para mí es como un sueño. He conocido la capital, el sur y el norte y me gusta mucho. Acostumbrada a estar a 3 grados bajo cero y en alguna ocasión entrenar a menos 25, estoy encantada de estar en esta cálida isla con esta gente tan amable".

La futbolista pasó ayer el reconocimiento médico en la clínica Hospiten Sur y espera poder debutar el próximo fin de semana ante el Levante.