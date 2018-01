Milla, dispuesto a sumar

Luis Milla Manzanares (Madrid, 1994) aterrizó ayer en la Isla. Es el primer refuerzo invernal del representativo y el club blanquiazul ha pagado 500.000 euros por su traspaso. El Fuenlabrada se negaba a negociar, así que el Tenerife tuvo que echar el resto. Así, es natural que las primeras manifestaciones del centrocampista fuesen "para agradecer el esfuerzo" que han hecho para traerle. Firma por cuatro temporadas y en las próximas fechas se producirá su presentación oficial. Antes, hoy mismo asistirá al encuentro que sus nuevos compañeros disputarán en el Heliodoro contra el Barça B.

La contratación de Milla ha sido una petición expresa de José Luis Martí, quien entiende que el talentoso jugador peninsular presenta un perfil distinto al del resto de pivotes del plantel. Su estreno podría producirse en el Rodríguez López la próxima semana, frente al Valladolid. De hecho, es muy probable que vaya convocado, pues Milla viene rodado y sin la necesidad de ningún trabajo específico para ponerse en forma. Ésta fue una de las razones que aconsejó su fichaje, que quedó cerrado durante la tarde del viernes.

"Tengo ganas de empezar", apuntó Milla, quien no lo ha tenido nada fácil en su carrera como deportista. Tiene 23 años, pero ha pasado por numerosos clubes, la mayoría de ellos sin salir de Madrid. Antes de dejar el Fuenlabrada, el jugador quiso testimoniar su afecto y gratitud al conjunto que le puso en el escaparate. No en vano, el reciente cruce de la Copa del Rey que le llevó al Bernabéu -marcó un tanto- le sirvió para salir del anonimato e incrustar su nombre en la cartera de numerosos clubes de Segunda. No era el Tenerife su único pretendiente, pero sí el que con mayor pujanza apostó por él. René Ramos, hermano del central internacional del Real Madrid y agente del también blanquiazul Jorge Sáenz, fue quien pilotó las negociaciones y formalizó el definitivo acuerdo con los jerarcas blanquiazules.

"Llegó el momento que nunca pensé que tocaría; toca despedirme de la que ha sido mi casa durante un año y medio", escribió Milla en la carta que le valió como adiós para sus ya exclub. "Confiaron en mí cuando nadie lo hizo y ahora me viene la oportunidad para algo que llevo esperando toda mi vida: ser futbolista profesional", enunció a continuación.

En Fuenlabrada, dice, deja el mejor vestuario que se ha encontrado durante su trayectoria y un montón de amigos. Su venta deja en las arcas azules medio millón de euros. Al tiempo, esta inversión del Tenerife recorta muy considerablemente el margen de maniobra para nuevos fichajes en invierno para los blanquiazules. El entrenador del primer equipo ya advirtió el pasado viernes de que la contratación de un defensa central ha dejado de ser una prioridad. Pero aún hay tiempo para un par de movimientos más. Se espera algún fichaje... y también es posible que haya alguna salida.