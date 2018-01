Un Betis valiente reta en casa al Barcelona

El Real Betis Balompié recibe este domingo al FC Barcelona en el Estadio Benito Villamarín -20.45 horas/Movistar Partidazo- en la 20ª jornada de LaLiga Santander dispuesto a abrir bien la segunda vuelta del campeonato y a dar continuidad a su buen momento de juego y resultados, retando con valentía a un Barça que llega líder pero tras perder su racha de 29 partidos sin perder.

La Copa del Rey ha sido la competición en la que el FC Barcelona ha perdido su condición de invicto en esta temporada, donde no perdía desde la Supercopa de España de inicios de campaña. El RCD Espanyol se impuso en el derbi, en la ida de los cuartos de final, y acabó con una racha buenísima de un Barça que intentará demostrar que no está herido.

El Betis y su buen momento tendrán enfrente a un equipo dispuesto a cambiar el chip cuanto antes y a seguir reforzando su liderato, incuestionable hasta el momento. La mejor manera de salir de un bache es hacerlo cuanto antes y el Barça tiene, además, un motivo añadido para asaltar el Benito Villamarín antes de afrontar la vuelta copera ante el Espanyol.

Y es que el año pasado entre Betis y Barça hubo tablas (1-1) en Sevilla pero también un gol legal blaugrana que no subió al marcador, al no ver el árbitro ni su asistente que en el autogol de Piccini el balón pasó claramente la línea. Fue una jugada aislada pero recordada, aunque ya no tendrá incidencia en un nuevo duelo más igualado por esa mejora del Betis de Quique Setién, que avisó en la previa que irían con valentía a por el partido.

Las victorias ante el Málaga (0-2), Leganés (3-2) y sobretodo en el derbi contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (3-5) han permitido al Betis acabar la primera vuelta en la octava posición y a sólo 4 puntos de la sexta plaza y del billete europeo que defiende el Villarreal. Un total de 27 puntos que hacen soñar a los béticos y que, de ser 30 tras el paso del Barça por el Villamarín, harían crecer ese sueño.

Si Quique Setién logra que sus jugadores lleven a la práctica su idea, ir a por el partido de inicio siendo ofensivos y disputando el balón al Barça, se verá una bonita batalla por la posesión. Pocos equipos son capaces de lograr arrebatar el dominio a los de Ernesto Valverde, pese a la deriva de los blaugranas hacia un juego más directo.

Mientras que Setién tendrás las bajas de Sanabria, Campbell y Barragán, y las dudas de Mandi o Francis, sí estará recuperado Adán para guardar la portería bética pes a los problemas en el pubis que le hicieron descansar en los días previos al partido. Francis, por su parte, tampoco pudo entrenarse el viernes aunque el técnico confía en su recuperación.

Por parte del Barça serán baja Ousmane Dembélé, Paco Alcácer y Philippe Coutinho por lesión, mermando el potencial ofensivo. También es duda Paulinho, con un golpe en el pie tras el derbi copero, así como Javier Mascherano y Samuel Umtiti, que apuran sus recuperaciones. Quien más depende de sus sensaciones es el capitán, Andrés Iniesta, y la evolución de su sobrecarga muscular decidirá si entra o no en la convocatoria.

La gran novedad podría ser el central Yerry Mina, sobretodo si ni Mascherano ni Umtiti reciben el alta médica. Tras no poder jugar en la Copa, la llegada del transfer a tiempo permitiría al colombiano entrar en la convocatoria y tener la oportunidad de debutar como blaugrana, acompañando a los recién renovados Gerard Piqué y Sergi Roberto.



Ficha técnica:



POSIBLES ALINEACIONES:

REAL BETIS: Adán; Francis, Javi García, Amat, Durmisi; Guardado, Fabián, Boudebouz; Joaquín, Sergio León y Tello.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, André Gomes; Aleix Vidal, Messi y Suárez.

ÁRBITRO: Jaime Latre (C. Aragonés).

ESTADIO: Benito Villamarín.

HORA: 20.45 horas/Movistar Partidazo.