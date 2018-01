Omar Cook, el generoso

Buena parte de los focos de este Movistar Estudiantes están fijados en Sylven Landesberg. El alero del conjunto colegial es el máximo anotador de la Liga Endesa, con casi 20 puntos de media, una cifra que de hecho ha superado en siete de los 15 encuentros disputados hasta la fecha. Sin embargo, parte de su producción (como también la de muchos de sus compañeros) se debe a los pases de Omar Cook. El de Brooklyn es el líder de la competición con una media de siete asistencias por partido, una cifra que no solo supera las seis de promedio que ya le valieron para ser el máximo asistente en el curso 09/10, sino que además podrían suponer un nuevo registro dentro de la ACB en casi 25 años.

Desde Pablo Laso. Cook llegará al partido de mañana en el Santiago Martín tras firmar su registro más pobre del presente curso en la Liga Endesa, ya que solo repartió dos pases de canasta contra el Andorra después de 22 minutos en la cancha. Solo un pequeño borrón en una hoja de servicios sobresaliente y en la que aparecen tres partidos con más de 10 asistencias. Solo en otros dos encuentros se ha quedado por debajo de la media decena. En total, 112 en 16 encuentros para siete de media. Si el base estadounidense es capaz de mantener entre mañana y la segunda vuelta unos registros similares podrá inscribir su nombre en la historia de la ACB. Por un lado porque superará las 1.000 en su carrera en España (acumula actualmente 915), y por el otro porque alcanzaría un registro que no se ve por estos lares desde el curso 93/94, cuando el ahora entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, otrora base del Taugrés, surtió de hasta 9,2 balones a sus compañeros baskonistas. Desde ese entonces, el más que se le ha acercado fue Jared Jordan, que concluyó el ejercicio 14/15 con 7,03 asistencia por duelo. Una marca perfectamente batible por Cook.

Más pases que puntos. No se ha caracterizado históricamente Omar por ser un base muy anotador y sí por ser más un director de juego puro, virtud que esta temporada está explotando al máximo. De hecho, el estadounidense es uno de los pocos jugadores de la competición que acumula más asistencias que puntos convertidos: 112 frente a 111. Salvo algún otro caso residual, solo Pepe Pozas (Obradoiro) comparte esta curiosa estadística inversa: 69 frente a 72.

Katsikaris, en preaviso. Las prestaciones de Cook no pasan desapercibidas para los técnicos rivales, y en este caso Fotis Katsikaris no es excepción. "Es uno de los bases de esta liga con más experiencia, tiene muchos partidos en su piernas y sabe cómo va esto", decía ayer el griego, para definirlo como un "buen jugador que dirige al equipo y que en los momentos que tiene que anotar también lo hace". "Tenemos que hacer un buen trabajo con él porque suele generar mucho para sus compañeros y para el equipo en general. Tiene mucho equilibrio en su juego, es inteligente y talento para buscar en cada situación un tiro, un triple en las esquinas, en las continuaciones de los grandes...", comenta el preparador del Iberostar, que ve necesario "un buen trabajo colectivo". "No solo por parte del jugador que va a defender a Cook, sino todo lo que él implica, como las ayudas, defender el balón, las rotaciones... No quiero que haya dudas en las decisiones que debemos tomar", señala de forma tajante. Sabe el heleno que hacer bien esta labor es el camino más corto para cortocircuitar al Estudiantes.

También en la BCL. Los prolijos números en asistencias de Cook en la Liga Endesa se extienden también a la Baskelball Champions League, donde el norteamericano firma las mismas coordenadas. Así, después de 13 partidos Omar es líder absoluto en este apartado con 7,27 de media tras 11 encuentros. Contando los dos duelos de la fase previa, el base se va hasta los 93 pases de canasta frente a los 88 puntos anotados.