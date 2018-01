El club renuncia a traer un central

La jornada de ayer dejó una importante noticia en cuanto al mercado de fichajes. El CD Tenerife renuncia a la contratación de un defensa central, tal y como estaba inicialmente previsto. Y lo hace por dos motivos fundamentales: el primero, porque el pago de la cláusula de rescisión de Luis Milla al Fuenlabrada (500.000 euros) ha recortado considerablemente el margen de maniobra para el conjunto insular; y el segundo, porque los jerarcas blanquiazules dan por hecho que Jorge Sáenz se quedará, al menos hasta final de temporada.

El entrenador de los locales, José Luis Martí, explicó ayer que la adquisición de un zaguero para el eje de la retaguardia "no es una prioridad en estos momentos" y mostró su total confianza en los jugadores que ya están en nómina para esta demarcación. Además, el rastreo realizado por Alfonso Serrano en el mercado nacional e internacional no ha dejado del todo conformes a los técnicos blanquiazules, que estiman que no hay posibilidad de traer a ningún refuerzo "que mejore lo que ya hay".

En este sentido, Martí ha sido muy contundente. Siempre ha manifestado que solo habría fichajes si lograsen incrementar el nivel de la actual plantilla. De hecho, se trae a Milla porque se entiende que no había más futbolistas de su perfil y condiciones en el bloque que se conformó en verano. Entonces, se desestimó la opción de traer a un mediocampista creativo como lo es el madrileño.

En cuanto a Jorge Sáenz, se espera que se aproxime cuanto antes a su mejor nivel. Aunque su agente, René Ramos, sabe del interés de varios pretendientes para el canterano, lo normal es que permanezca en las filas blanquiazules. No hay nadie que pague en estos momentos el monto de su cláusula de rescisión (3,5 millones), aunque la cifra resulte asequible para los clubes que ansían su fichaje.

Con varios días hábiles por delante para hacer nuevos movimientos, los esfuerzos del representativo se centran ahora en un hombre con llegada y gol para la banda izquierda. La conveniencia de hacer fichajes ofensivos se acentúa por la demora en la rehabilitación de Paco Montañés, que debía de completarse este mes de enero y se retrasará unas semanas más. Por lo tanto, el castellonense no podrá aportar al colectivo hasta el tramo final de esta campaña.

En la cartera de Serrano, uno de los nombres que sigue subrayado es el de Alexander Mesa, Nano, quien estos días ha declarado su voluntad de regresar al Tenerife en algún momento de su carrera. El isleño ya ha sido sondeado por el secretario técnico, atento a los movimientos del Levante, que avanzaba ayer en la contratación de Loic Rémy, proveniente de la UD Las Palmas. Con overbooking en la delantera y necesitado de soltar lastre, el cuadro granota podría acceder a la salida de Nano, que habría de contar con el visto bueno del Éibar. El Tenerife no considera urgente el fichaje de un ariete, pero el de Taco gusta. Y mucho.