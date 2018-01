Sergio Rodríguez: "El Canarias ya es un clásico de las fases finales"

Sergio Rodríguez, base internacional del CSKA Moscú, manifestó en Radio Club Tenerife que el CB Canarias ya se ha convertido "en un clásico" de las fases finales de la ACB y de la Copa del Rey, así que "a nadie sorprende" que se codee con los mejores. También alabó el trabajo de Fotis Katsikaris. "Le conozco personalmente y me he enfrentado a él; sé de qué es capaz", enunció.

Nico Richotti. "Le mandé un mensaje hace unos días al ver que se había lesionado. Desde Moscú sigo todo lo que ocurre en España. Pienso que el mejor ejemplo lo tiene cerca, en Javier Beirán, para recuperarse cuanto antes. Ha de sacar la lectura positiva y volver fortalecido de esta experiencia. Le deseo lo mejor y, por supuesto, que acorte los plazos al máximo posible", dijo del escolta argentino, que se peirde lo que resta de temporada.

Adaptación a Rusia. "Me he adaptado muy bien. Es verdad que el equipo no es nuevo, y eso se nota cuando tienes que entrar en una rotación o en una dinámica. Pero esto es largo. El formato de competición de la Euroliga te supone una final cada semana para poder clasificarte en una buena posición. Luego, para poder estar en una 'final four' y jugártelo todo en mayo", explicó el de La Laguna.

Ambición. "La exigencia es máxima en cuanto a títulos. Lo que te marca una temporada es conseguirlos o no. Hay que avanzar con paciencia. El día a día, que todo vaya bien... eso evidentemente te ayuda. Pero siempre con el objetivo de ganar y de llegar lejos en todas las competiciones", declaró al preguntársele por los objetivos para el curso actual.

Madrid y Barça. "Nosotros hemos perdido cuatro partidos, y los dos que peor nos han salido han sido contra Madrid y Barcelona en sus respectivas canchas. Son rivales con muchos talentos. El Madrid lleva muchos años a un nivel excepcional, con grandes jugadores; y el Barça está reconstruyendo el equipo en busca de una dinámica positiva"

Su rol en el CSKA. "Para mí era importante entrar en una situación como la que estoy ahora, un proyecto a largo plazo y en posición de competir por ganar títulos. Y eso era todo. Para mí y para mi familia es una experiencia importancia, tanto a escala deportiva como a nivel personal. Estar en el CSKA y en un país como Rusia supone mucho para mí. Estoy contento con lo que va de temporada, pero queda mucho. El objetivo es ganar", manifestó en la SER.

Euroliga 2017/18. "Desde el primer día se habla de Europa. Juegas desde octubre a abril para conseguir un sitio en los cruces y ese es el objetivo grande. Para eso estamos todos muy concentrados. La Euroliga es la competición con mayúsculas. Y para este reto me vino bien la experiencia en Estados Unidos. El año pasado fue un poco un calentamiento para estar preparado para éste, donde estoy muy centrado en los entrenamientos", respondió.