El Atlético Tacoronte sueña con el ansiado ascenso

El Atlético Tacoronte afronta el segundo tramo de la temporada regular con el propósito de llegar a las últimas jornadas con opciones de pelear por el ascenso al grupo canario de la Tercera División. El equipo dirigido por Rayco García se ha destapado como líder en solitario de la Preferente tinerfeña, después de una excelente primera vuelta en la que tan solo ha conocido la derrota frente al Marino B. Además, la entidad de Barranco las Lajas ha comenzado el nuevo año con victorias frente al Atlético Granadilla y Santiago del Teide. Los tacoronteros tratarán de continuar por la buena senda frente al Orotava.

Rayco García valoró la temporada que viene realizando su equipo y resaltó el objetivo que se marcan: "No nos podemos quejar. Estamos en una situación mucho mejor de la que esperábamos. Desde el primer día hemos sido muy competitivos. Por ello, nuestra posición actual nos lleva a intentar llegar al tramo final de la competición entre los tres primeros clasificados. No era un objetivo subir, pero nos hemos encontrado con una plantilla joven, implicada, y sobre todo, capaz de todo".

El preparador tacorontero no considera que el ascenso vaya a ser tan solo un duelo entre la entidad de Barranco las Lajas y el Glassydur Icodense: "Queda toda una segunda vuelta y tanto el conjunto de David Alonso como nosotros perderemos partidos. Hay equipos como el Atlético Victoria, que se ha reforzado muy bien en las últimas semanas, o el San Lorenzo que tratarán de engancharse a la pelea por el ascenso. Creo que la liga continuará muy igualada hasta el final".

El técnico del Atlético Tacoronte explicó qué debe hacer su equipo para llegar a soñar en un posible ascenso de categoría: "Una de las claves estaba en completar la plantilla. Hemos firmado a algún futbolista porque teníamos carencias. Nos hemos vistos obligados a tirar de juveniles en varios partidos. La idea es continuar en la misma línea porque tenemos mucho margen de mejora. Con la ilusión y la ambición que se respira en el grupo, estoy seguro de que nos mantendremos en la pelea por los puestos altos. La mejor forma de ascender sería por la vía rápida. Los 'play-off' son muy largos y el club no ha tenido buenas experiencias en los últimos años".

Cuestionado por el enfrentamiento de esta vigésima jornada en Los Cuartos, Rayco García manifestó que "el Orotava ha despertado en las últimas semanas. Se ha reforzado muy bien y creo que irá a más. Seguramente terminen la competición entre los cinco primeros. Nos toca visitar un campo muy difícil para puntuar. Sin embargo, viviremos uno de esos partidos bonitos de jugar. Debemos adaptarnos a una superficie de juego diferente a la habitual. Para lograr un resultado positivo tenemos que continuar siendo sólidos. Si trabajamos con intensidad dispondremos de ocasiones de gol".

Por último, Rayco García habló de sus primeros meses en el Atlético Tacoronte y mandó un mensaje a la afición: "Sabía que el cambio era bueno y necesario. Además, he tenido un plus al conocer el grupo y la familia que rodea al club de Barranco las Lajas. No nos falta de nada y estoy viviendo, junto a mi cuerpo técnico, una experiencia muy positiva. Nuestros encuentros están contando con bastante asistencia de público. Sin embargo, confiamos en que, en la segunda vuelta, la gente se enganche aún más. Trataremos de seguir despertando la ilusión entre la gente del pueblo".