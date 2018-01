Malbasic: "No veo motivos para dejar el club en enero"

Filip Malbasic salió ayer al paso de las especulaciones sobre su futuro y manifestó en Radio Club Tenerife que no ve "motivos" para dejar el representativo en el mes de enero.

El futbolista serbio verbalizó su intención de mejorar sus prestaciones, desde la convicción de que Martí volverá a darle oportunidades en el once inicial. "Cualquier jugador no es feliz si no participa tanto como le gustaría", fue otro de sus mensajes.

En el transcurso de la entrevista, Malbasic indicó que el último verano fue muy difícil para él. "Tuve un montón de ofertas y elegí la del Tenerife porque es un sitio donde puedo crecer, y porque la competición se adapta a mis condiciones", respondió. Aunque él descarta su salida, el club busca futbolistas de perfil ofensivo.