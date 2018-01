Luis Milla, primer fichaje invernal del CD Tenerife.

El centrocampista Luis Milla es el primer refuerzo invernal del CD Tenerife para el mercado invernal después de que el club blanquiazul ingresara la cláusula de rescisión del jugador de 23 años. El Fuenlabrada se negó a negociar cualquier fórmula de negociación con los diversos equipos que se interesaron por su capitán por lo que el Tenerife se vio obligado a abonar el medio millón de euros por su libertad.

En declaraciones a Movistar, Luis Milla definió al Fuenlabrada, líder de su grupo de Segunda B y eliminado en la Copa del Rey por el Real Madrid, como "una familia" y de su pogresión desde los filiales del Rayo hasta el fútbol profesional, destacó que "he prestado mayor atención esta temporada a la nutrición. Me va muy bien, fenomenal y no tengo lesiones".

Milla es el primero de los tres o cuatro refuerzos que tiene previsto hacer el CD Tenerife en el mercado invernal. En su posición ya se encuentran en la plantilla Vitolo, Aitor Sanz y Brayan Acosta, además de ocasionalmente Alberto.