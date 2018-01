La cesión de Nano se pone a tiro otra vez para el Tenerife

La rocambolesca llegada de Loic Rémy al Levante podría precipitar la salida del tinerfeño Alexander Mesa, Nano, cuya incorporación persigue el CD Tenerife. A ojos de José Luis Martí, su fichaje sería óptimo para mejorar las prestaciones del cuadro chicharrero en la segunda vuelta del campeonato. La operación no depende solo del futbolista, sino también de la voluntad del Éibar, que aún posee sus derechos federativos. Parece que el Levante no pondría impedimentos, pues su cuota de protagonismo no ha sido la esperada.

"Hay que tener paciencia y tranquilidad, a ver qué pasa", ha significado el delantero, quien remarcó que sus relaciones con Miguel Concepción y Alfonso Serrano son excelentes. Todavía con mayor entusiasmo habló de Martí, a quien considera la persona más adecuada para sacar adelante al Tenerife. Según dijo, es el entrenador que más le ha marcado en su aún incipiente trayectoria como deportista. De los refuerzos que anhela el Levante, comentó que "todos los clubes buscan fichar y han sonado nombres potentes".

"Habrá que evaluar cuál es mi posición", dijo al preguntársele si quedaría en mal lugar si los granotas suman nuevos efectivos de perfil ofensivo. "Hay que ver qué es lo que pasa y qué no", sugirió en voz alta. También reveló que su teléfono ha sonado varias veces durante los últimos días. No en vano, ya tiene pretendientes. "Me han estado llamando, sí, pero yo lo que quiero es estar centrado en el equipo donde estoy. Al mercado le quedan dos semanas y ya veremos qué ocurre, qué situaciones se dan...", manifestó Nano, que en ningún momento descartó su desvinculación, aunque matizó que está "bien y a gusto" en el Levante.

"Lo que un futbolista necesita es jugar, sumar minutos", fue otro de sus mensajes. Del Tenerife, aseguró que lo sigue en la distancia y no está teniendo suerte para conseguir los resultados deseados. "Pero con Martí está en buenas manos y seguro que puede remontar. Me consta que los futbolistas están comprometidos con su entrenador y también con el escudo que defienden", cerró.