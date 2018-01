Alfonso Fernández gana la Copa de Canarias de Láser Radial

Alfonso Fernández, regatista del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), se impuso en la Copa de Canarias de Láser Radial celebrada este fin de semana en aguas de Santa Cruz de Tenerufe, prueba organizada por la propia entidad chicharrera. Fernández hizo un pleno en las seis mangas llevadas a cabo entre el sábado y el domingo, con media docena de primeros puestos. A esto se unió que los nautas del Real Club Náutico de Tenerife, Leopoldo Barreto y Julio Jordán fueron segundo y tercero, empatados a puntos en la clasificación general.

Carlota Sánchez, del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC), fue séptima de la general, primera fémina clasificada y primera mujer Sub 19. El primer Sub 19 masculino fue Leopoldo Barreto, del Real Club Náutico de Tenerife. El nauta Javier Balaguer fue décimo y primer Sub 17. Isabel Hernández, del RCNGC, quedó clasificada en el puesto decimosegundo, siendo además la primera fémina Sub 17.

Participación

En esta cita tomaron parte una treintena de regatistas. Al margen de navegantes del RCNT y del RCNGC también asistieron otros del Real Club Náutico de Arrecife y Actividades Náuticas de Tenerife. Se compitió con vientos del norte-nordeste, de entre ocho y dieciséis nudos con poca ola. El campo de regatas se estableció entre la playa de Las Teresitas e Igueste de San Andrés.

Significar que el acto de entrega de premios contó con la presencia del vicecomodoro del club organizador, Fernando Cebrián; y el presidente de la Federación de Vela de Tenerife, Mariano Capdevila.