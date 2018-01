Aitor y Villar se pierden la primera sesión de la semana

Aitor Sanz y Juan Villar no participaron ayer en el primer entrenamiento de la semana, como consecuencia de sendas dolencias que se produjeron en el choque del pasado sábado en Zaragoza. El madrileño padece una sobrecarga muscular y el andaluz se queja de unos problemas en los adductores. Su concurso en el partido ante el Barcelona B no se ha descartado aún en ningún caso. Los que no jugarán seguro son los también lesionados Longo, Aveldaño y Montañés.