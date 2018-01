Acabar líder, el siguiente objetivo

El trabajo en la fase de grupos no ha terminado para el Iberostar Tenerife. Pese a haber certificado de forma matemática su presencia en octavos de final, los aurinegros intentarán ahora, en las tres jornadas que le restan, mantener el primer puesto del Grupo B, un liderato que le permitiría, sobre el papel, tener un cruce más sencillo, al menos en la siguiente ronda, ya que este curso, al contrario que el pasado ejercicio, no habrá equipos exentos en el primer play off.

Conservando el liderato actual los isleños no solo esquivarían de entrada a otros favoritos al título sino que también tendrían la posibilidad de decidir la eliminatoria ante su público, ventaja teórica que también le correspondería en caso de ser segundo. En caso de que el Neptunas derrote hoy al Gaziantep en el cuarto partido de la undécima jornada a los de Katsikaris le haría falta todavía un triunfo más para no tener riesgo de caer hasta la tercera posición de su grupo.

Será el 14 de febrero cuando los isleños conozcan su próxima estación en esta Basketball Champions League. Si a él los isleños llegan como líderes del Grupo B se medirían al cuarto de alguno de los otros tres grupos, aunque a diferencia de la temporada anterior sí podría cruzarse con un conjunto de su propio país, en este caso el Murcia, que ayer también certificó su pase en el grupo A. Un pasaporte que también tienen asegurado el Oldenburg alemán y un AS Mónaco que con un balance de 11-0 parece aún más intratable que en el ejercicio 2016/17. Mucha más igualdad existe en los grupos C y D.

La privilegiada primera plaza evitaría también a los aurinegros cruzarse con un líder de grupo en una hipotética ronda de cuartos de final (la última antes de la Final Four) y tener además la opción de jugar el segundo encuentro de la eliminatoria en su feudo. La salvedad aquí es que no hay restricción de emparejamientos, por lo que podrían cruzarse equipos del mismo grupo.