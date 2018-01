La confianza en Martí se debilita

La confianza en José Luis Martí dejó de ser ilimitada hace un tiempo y posteriormente ha ido debilitándose de manera paulatina hasta llegar, en la actualidad, a sus registros más bajos. En el CD Tenerife no quieren precipitarse bajo ningún concepto tomando una decisión en caliente, después del mal sabor de boca que les han dejado las actuaciones de Albacete (pese al triunfo) y Zaragoza. Pero sí son conscientes de que no deben permanecer pasivos mientras ven cómo se les escapa la posibilidad de luchar por el ascenso prematuramente.

De hecho, esta misma semana, probablemente mañana, se llevará a cabo una reunión entre el presidente de la entidad, Miguel Concepción, y los responsables de la parcela deportiva, entre los que se encuentrarán Alfonso Serrano y José Luis Martí. Entre todos tratarán de buscar una solución que permita revertir a tiempo la situación de un equipo que siguen creyendo con potencial suficiente para aspirar a las cotas más altas. Eso sí, consideran que algunos de los jugadores en los que se tenían depositas muchas esperanzas no están dando la talla.

El plan de los rectores del Tenerife es que esos futbolitas comiencen a ofrecer, antes de que sea demasiado tarde, su máximo rendimiento. Y ahí creen que su entrenador debe jugar un papel fundamental. El valor que se le sigue dando a Martí dentro de la entidad chicharrera es elevado pero no por ello dejan de ver que en el fútbol los resultados mandan y provocan que se tomen decisiones. Las sensaciones que ha transmitido el conjunto blanquiazul en sus últimas actuaciones no son para nada halagüeñas y en el club no están dispuestos a que se mantenga por mucho más este escenario.

Miguel Concepción ha estado presente en estos dos últimos partidos del Tenerife lejos de la Isla y, especialmente después del de La Romareda, se le ha notado algo más disgustado de lo habitual. No es de extrañar, por tanto, que un descalabro en el duelo del domingo ante el Barcelona B termine por convencerle de que ha de tomar una determinación drástica en relación con su entrenador.

Por si acaso, la dirección deportiva ya se ha puesto a pensar en posibles candidatos a ocupar la plaza de Martí en el caso de que finalmente se llevara a cabo un relevo en el banquillo tinerfeñista. Una maniobra que no tenía prevista realizar en el curso de esta temporada la directiva del Tenerife, que en cambio, sí tenía ya en cartera un candidato para la próxima temporada, por si no quedaba satisfecha con lo realizado en esta.