Akognon: "El Iberostar fue el club que más insistencia mostró en mí"

Josh Akognon ya está en la Isla. Acompañado por su familia y con algo de adelanto sobre el horario inicialmente previsto, el nuevo jugador del Iberostar Tenerife aterrizó en Los Rodeos en la tarde de este martes con ganas de aportar al cuadro lagunero desde ya mismo. "Ellos están cansados", dijo el norteamericano en referencia a su mujer e hijos, al contrario que él "acostumbrado" a este tipo de desplazamientos. El base-escolta de 31 años y 1,81 metros apuntó que se decidió por el conjunto lagunero por varias razones, tanto por "haber ganado el año pasado la Basketball Champions League" y por ser "el club con mayor potencial y que más insistencia mostró" de cuantos se habían interesado por él, incluidos algunos otros de la ACB.

Pese a llevar varias semanas sin competir, Akognon dice estar "preparado para jugar ya mismo". "He hablado con el entrenador, y estoy listo para empezar a entrenar y también hacer trabajo extra. Haré lo que me pidan, ya que soy nuevo aquí y no pretendo meterme en el equipo así porque sí, ya que además los chicos lo están haciendo muy bien", explicó el jugador que llega para cubrir la baja de Nico Richotti.

Preguntado por sus cualidades, Akognon se definió como "un jugador muy agresivo en ataque". "Con mi juego creo que consigo que mis compañeros encuentren espacios", añadió en base a su buen tiro de tres puntos, puntualizando también que puede "aportar liderazgo", al margen de "apoyar siempre a los compañeros".