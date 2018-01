"El equipo se dejó la piel en la pista"

Fotis Katsikaris sumó ayer un motivo más para sentirse feliz en la Isla, tal y como reconocía el pasado viernes en la rueda de prensa previa al choque ante el Baskonia. Se mostró orgulloso de los suyos por el trabajo realizado sobre el parqué del Santiago Martín y satisfecho por haber casi contribuido a asegurar la presencia del Iberostar Tenerife en la Copa del Rey.

Partido trascendental. "El equipo ha hecho un grandísimo partido. Sabíamos la importancia de este encuentro. Teníamos que sacar nuestra mejor versión y así ha sido. Todos los jugadores lo han dado todo. Se han dejado la piel en la pista. Incluso cuando ellos han remontado, no hemos perdido la fe y eso es una cosa que tenemos que valorar. Ha sido un partido con mucha intensidad, como queríamos, en el que hemos ido a por todos los balones y tirando con mucha confianza. Además, todo el equipo ha jugado para Nico, que nos ha transmitido su energía positiva. Hay que felicitar a todos los jugadores porque han hecho un partido espectacular".

Persistencia. "No hemos bajado los brazos en ningún momento. La clave ha estado en que hemos sabido corregir los errores que hemos cometido tanto en ataque como en defensa. Este partido era casi como una final para nosotros, tal vez esta ha sido nuestra victoria más importante. Todavía tenemos un partido de Champions antes de volver a la Liga, pero ya tenemos en la mano nuestra clasificación para la Copa. Depende de nosotros, no de otros equipos. Ya hemos superado una prueba muy dura, con muy buena nota. Y ahora hay que cambiar el chip para la BCL".

Orgulloso del grupo. "Me gusta la exigencia que hay. Todos los equipos pasan por buenas y malas rachas. Los jugadores son humanos. Son profesionales, tienen experiencia, pero cada partido tiene su propio guión. Hay una preparación mental, moral... y este equipo ha sabido manejar los altibajos muy bien y en muy poco tiempo; y por eso estoy muy orgulloso de ellos. Siempre aprendemos. Aprendemos de los malos partidos y no volvemos a repetir esos errores. Porque es un problema de confianza. No es un problema de talento o de que tenemos gente ahí a la que no le importa nada. No. Sufrimos todos y a veces las cosas no nos salen. Seguro que no somos el mejor equipo ni en la ACB ni en Europa, pero tenemos muchas virtudes. Y, sobre todo, tenemos carácter. El equipo sale y lo da todo. Luego ya veremos si nos ganan y cómo nos ganan.