Para Bassas el duelo ante el Orlandina "será igual de importante y difícil" que el del Baskonia

Casi sin opción de disfrutar de la gran victoria contra el Baskonia del domingo, el Iberostar Tenerife emprendió en la mañana de este lunes viaje hasta tierras italianas, donde el martes se medirá al Orlandina (19:30 horas) en un nuevo encuentro de la Basketball Champions League. Los aurinegros volaron primero hasta Barcelona y luego tomaron un nuevo vuelo hacia Palmero, para luego hacer carretera hasta Capo D'Orlando. "Apenas tenemos tiempo de descanso por lo que hay que cambiar el chip y pensar ya en el partido del Orlandina, un choque que será igual de importante y difícil porque además jugaremos fuera de casa", apunta el base Ferran Bassas, que a la vez afirma en el deseo de los jugadores canaristas de llevarse "una nueva victoria".

Pese al 88-47 favorable para los isleños en el duelo de la primera vuelta, Bassas no se fía. "Creo que son un equipo que en Tenerife nos puso en muchos problemas en los minutos iniciales, aunque final hubo una diferencia mayor de lo que realmente costó. Ellos en casa son duros y seguro que será complicado tendremos que jugar con cabeza, sin ponernos presión", explica el director de juego canarista, que ante el Baskonia repartió ocho asistencias en menos de 10 minutos.

Un Bassas que seguramente volverá a tener protagonismo en la pista ante la baja de Nico Richotti y por el hecho de que su sustituto, Josh Akognon no llegará a la Isla hasta este martes por la tarde. A ello se suma la baja por lesión de Mike Tobey. "Esto tiene que darnos fuerzas en lugar de cogerlo como algo negativo, tratar que los que estemos demos un plus y suplir a los compañeros que no pueden jugar", concluye Ferran.