El atletismo, protagonista

El Centro Insular de Atletismo de Tenerife, situado en Tíncer, acogió este fin de semana el Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas de Invierno de las categorías Sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluto. El evento, que contó con la organización de la Federación Canaria de Atletismo, congregó en la instalación atlética a más de 50 participantes, algunos de ellos ilustres del atletismo canario como los internacionales Jonay Jordán, Javier Pérez o Paola Sarabia.

La competición se inició en la mañana del sábado con la puesta en acción de las modalidades femeninas, que se completaron en el mismo día. Los chicos dividieron sus competiciones entre el sábado y el domingo. En el cómputo global de las clasificaciones, el protagonista fue el Tenerife CajaCanarias, que sumó seis títulos de campeón.

En cadete femenino, la campeona fue la atleta del Tenerife CajaCanarias, Alisia Hernández. Su compañera de equipo Inés García aprovechó la lesión de Eloína Peña (CA Milla Chicharrera) para hacerse con el título en la categoría juvenil. En promesa, la internacional Paola Sarabia se hizo con el entorchado mientras que en júnior fue Elena Guanche, del CEA Tenerife 1984, la que se proclamó campeona regional.

Pablo Delgado, del Tenerife CajaCanarias, fue el mejor en cadete masculino. El título en juveniles se marchó hasta la isla de Fuerteventura, con el campeonato de Francisco Gómez (Maxoathlon). En júnior, David Jorge (Tenerife CajaCanarias) fue el campeón. Por su parte, la categoría absoluta masculina midió a los dos mejores especialistas del Archipiélago, Jonay Jordán y Javier Pérez, ambos del Tenerife CajaCanarias. El triunfo fue para Jonay Jordán.

De esta forma seis de los diez atletas del Tenerife CajaCanarias que participaron hasta en el Campeonato de Canarias de pruebas combinadas se alzaron con el título regional, cerrando con sobresaliente su participación. Además, siete de ellos ya tienen las marcas mínimas necesarias para participar en los Campeonatos de España en sus respectivas categorías.

En chicos, Jonay Jordán se colgó el oro y Javier Pérez la plata en categoría absoluta. El primero logró el campeonato con 5.325 puntos, y el segundo 5.186. Ambos consiguieron superar la marca mínima nacional. David Jorge Carillo igualmente se proclamó campeón con 4.885 puntos en Sub 20, y estará presente también en los nacionales de su categoría. Los dos atletas sub 18, Pablo Gámez y Leandro Moreschini tuvieron que abandonar por lesión; el primero antes de la última prueba y el segundo después de haber disputado la tercera.

Pablo Delgado logró la medalla de oro en cadetes, categoría Sub 16, con 3.321 puntos, teniendo desde antes del campeonato la marca mínima, mientras que Brian Febles finalizó en cuarta posición, con 2.428. En féminas el Tenerife CajaCanarias logró pleno de oros, con Alisia Hernández en categoría Sub 16 al lograr 2.913 puntos, Inés García en Sub 18 (2.974 puntos) y Paola Sarabia en Sub 23 (3.622). Las tres atletas ya han logrado sus respectivas marcas mínimas que dan derecho a participar en los Campeonatos de España de pruebas combinadas. Además Paola Sarabia, con esa puntuación, podría competir en categoría absoluta y, también, en las pruebas Sub 23 de 60 metros vallas y salto de altura, esta última también en categoría absoluta.