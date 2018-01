José Luis Martí quiso hacer una lectura positiva pese a la derrota del CD Tenerife en su visita al estadio de La Romareda. El técnico de la escuadra blanquiazul destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro que "los chicos se han esforzado, han trabajado y nos ha faltado el gol. El inicio no fue el esperado, pero ya pensamos en el siguiente partido".

El preparador mallorquín profundizó en sus argumentos al defender que "no hemos aprovechado las transiciones que sabíamos que existirían. Me quedo con el trabajo y la lucha hasta el último minuto del partido".

Del partido en sí, Martí resumió que "hemos llegado bastante en la segunda parte pero no hemos finalizado. Teníamos que dejar a los dos delanteros arriba y eso te expone a recibir más ocasiones". También manifestó con claridad que "no hemos aprovechado las transiciones que sabíamos que existirían. Me quedo con el trabajo y la lucha hasta el último minuto del partido".

El CD Tenerife se vuelve de vacío de su compromiso en tierras aragonesas y su entrenador cree que hay un problema en la definición: "Debemos tener más acierto, porque sí es cierto que generamos ocasiones. Tenemos que encajar menos goles porque arriba hay potencial", dijo.

Tres puntos que dejaron escapar los blanquiazules, muy espesos sobre todod en la primera mitad. "Siempre que perdemos o empatamos, perdemos una oportunidad. Hay igualdad y debemos intentar ser superiores a los rivales. En los primeros minutos nos han generado dos ocasiones y hemos modificado el sistema a un rombo para contrarrestarlo", indicó Martí.

Además de la derrota, la visita a Zaragoza deja más noticias negativas para el cuadro insular. Tanto Juan Villar como Avendaño se tuvieron que retirar por problemas físicos, con lo que la enfermería tinerfeñista no para de crecer. Sobre el delantero onubense, Martí explicó que "JuanVillar tuvo un golpe el fin de semana pasado y se le ha sobrecargado la zona. Ayer no tenía molestias y por eso decidimos alinearlo". Del central argentino, el preparador reconoció que "Aveldano ha sentido un chasquido en el hombro y no podía moverlo. Habrá que esperar para saber que tiene".

Al ser cuestionado por tantas lesiones y la posibilidad de refuerzos en el mercado invernal, José Luis Martí fue tajante al señalar que "cuento con todos mis jugadores y no me planteo si llegarán refuerzos. Los míos son muy buenos y están capacitados para sacar esto adelante".

Por su parte, Natxo González, entrenador del Real Zaragoza, se mostró contento por el triunfo de su equipo y señaló que "tratamos de ser más eficaces en las dos áreas. Nos vamos con la portería a cero y tres puntos muy buenos". "Ha habido momentos buenos de verticalidad y velocidad y para eso trabajamos, para encontrar el camino para ganar", expresó el preparador de los maños.