El Automotor se da una alegría

El Automotor Canarias dio un do de pecho. Golpe de efecto del combinado tinerfeño en su lucha por la permanencia en la Liga Premaat de División de Honor Masculina de Waterpolo. El Echeyde se impuso al CN Molins de Rei, su rival más directo en la batalla por evadir la última plaza. Los equipos llegaban a la cita con tan sólo un punto de diferencia que mantenía en el farolillo rojo a los catalanes. El partido no defraudó a nadie, ni mucho menos a los cientos de aficionados locales que se dejaron la garganta para animar a los suyos. No obstante el buen ambiento del inicio pasó a convertirse en todo un funeral, puesto que el Echeyde fue mejor. Lo demostró y gracias a esto respira con tranquilidad. Con esta victoria, los canarios abren una brecha de cuatro puntos con el Molins que con esta derrota se hunde y se mantiene al borde del abismo. Cuando restan diez jornadas para que termine la temporada, el Echeyde gana tranquilidad. Una tranquilidad que le permitirá ganar margen de maniobra, teniendo en cuenta que la permanencia directa (sin promoción de por medio) no está tan lejos, puesto que a estas alturas de temporada se encuentra a sólo dos puntos del CW Navarra y a cuatro del CN Catalunya, debiendo ambos visitar la Isla.

Como era de esperar el partido se caracterizó por haber sido de contrastes en el que cualquier error podría desequilibrar la balanza. Los chicos de Sergi Pedrerol optaron por hacer una defensa en zona para evitar que los boyas tinerfeños generaran peligro desde los dos metros. Mucho desacierto por ambos lados y un ínfimo 1-1. El segundo tiempo fue el que logró desequilibrar el partido a favor de los canarios, y eso que pronto los locales darían un golpe sobre la mesa para sorpresa de los visitantes. De la noche a la mañana, el Molins conseguía una ventaja de dos goles (4-2). Eridú Alcalá, una de las piezas más importantes del equipo desde su llegada a la entidad se echó el equipo a la espalda. Supo tirar de experiencia, jugar sus cartas a favor y convertirse en la gran pesadilla de los catalanes que aunque lo intentaron bien es cierto que no pudieron neutralizarse. Y llegó el mejor Echeyde de toda la temporada: luchador, desafiante y comprometido. Los santacruceros lograron darle la vuelta al marcador y llegar al descanso del partido con una ventaja de dos goles (4-6).

Tan sólo empezar el tercer tiempo, el hasta ahora neutralizado Roger Echeverría (una de las piezas claves del equipo; en el partido de ida anotó el solito cinco tantos) acercó a los suyos en el marcador. Pero de nuevo apareció Alcalá (en esta ocasión en jugada de superioridad) para poner de nuevo la ventaja de dos goles. Los de Sergi Pedrerol, aunque lo intentaban por activa y por pasiva no eran capaces de enviar el balón al fondo de la red, debido en gran parte al enorme rendimiento mostrado por Yurismel Horta bajo los tres palos. El Echeyde se creció, tomó las riendas del choque y hizo con el lo que quiso hasta llegar a poner el 5-9 con el que se terminó el tercer periodo.

Aunque estaban muy tocados, el Molins consciente de la relevancia del partido no tiraron la toalla. Fue entonces cuando apareció la gran estrella del Molins. Roger Echeverría, al que se le veía muy bien físicamente, cogió la batuta de los suyos en ataque. Dos tantos suyos de manera consecutiva dejaron con el corazón en un puño a los tinerfeños. El Echeyde se quiso recomponer de un duro mazazo. Sin apenas darse cuenta, el Molins había puesto las tablas. Un tanto de Fernández-Caldas fue repelido por otro del Molins por medio de un lanzamiento exterior de Xavier Domingo. Esteban Gómez hizo historia con el Echeyde. Con dos goles puso un 10-12 que daría un balón de oxígeno al Automotor Canarias a pesar del tanto de Marc Prat a falta de 30 segundos.