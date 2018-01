El CIAT de Tíncer acoge el Campeonato de Canarias de Invierno

El Centro Insular de Atletismo de Tenerife, en Tíncer, se cita este fin de semana con las combinadas con la celebración del Campeonato de Canarias de Invierno. El título regional será para las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta. El evento, que se desarrollará el sábado y el domingo, está organizado por la Federación Canaria de Atletismo y supone el primer Campeonato de Canarias de atletismo del 2018. Desde las 11:00 horas del sábado comenzará la actividad de un campeonato que contará con unos 60 participantes, algunos de ellos internacionales con la selección española. Es el caso de atletas como Jonay Jordán, Javier Pérez o Paola Sarabia.