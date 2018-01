Alberto: "Pienso que tanto Jorge como yo merecemos jugar"

El majorero Alberto Jiménez es uno de los futbolistas que menor cuota de protagonismo está teniendo durante esta temporada. Ahora bien, las puertas del once podrían abrírsele con motivo de la sanción que pesa sobre Carlos Ruiz, una vez que Competición no atendió las alegaciones presentadas por el CD Tenerife para que el granadino pudiese ser de la partida. "Tanto yo como Jorge nos merecemos jugar", apunta el de Fuerteventura, quien deja en manos de Martí la decisión sobre la alineación de esta noche.

"Aprovecho los minutos que me den y espero seguir entrenando para volver a tener oportunidades. Uno quiere jugar y ser importante, pero si no llega, la opción solo queda seguir trabajando", apostilló el polivalente futbolista isleño, que podría salir en enero. No en vano, la institución busca un nuevo central y también un pivote, aunque de perfil más creativo que el suyo.