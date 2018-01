Nico no está solo

Javi Beirán



"Me parte el alma verte así, pero sé que no te vas a rendir"

Si hay un jugador en el Canarias que puede entender el amargo trance por el que está pasando estas horas Nico Richotti ese es Javi Beirán. El madrileño no solo ha compartido vestuario con el argentino en las últimas cuatro temporadas, un tiempo que ha permitido que entre ambos se genere un muy buen feeling personal. Pero es que el alero ya sufrió hace algo más de un año la misma lesión que el capitán aurinegro. Ayer, Beirán quiso hacer público una sensación que seguro ya había manifestado en privado. Así lo hizo por ejemplo en su cuenta de Twitter. "Estoy y estaré a tu lado en todo lo que necesites. Poco a poco voy asimilando tu lesión. Me duele en el alma verte así, pero sé que no te vas a rendir, que no lo hiciste con las anteriores y que ahora vas a luchar aún más. Aquí estoy para ti", escribía. También lo hacía el alero en Instagram de forma más extensa. "No me sale ningún análisis del partido de ayer. Por desgracia, Nico sufrió una grave lesión de rodilla, la misma que la mía hace un año aproximadamente. Tengo claro que lo va a superar y aquí estoy para todo lo que necesite y más, pero ahora mismo estoy jodido. No tuvimos un gran 2017 personalmente hablando y nos merecíamos un 2018 mejor, pero va a ser más complicado de lo esperado. A partir de ahora estaré a tu lado para lo que quieras y lucharé como tú lo haces en la cancha. Tenemos dos retos por delante en el Santiago Martín y tenemos que recuperarnos anímicamente para ello. Mucho ánimo, mucha fuerza y no dudes de ti ni un solo día, Nico. Tú has podido y vas a poder. Un abrazo muy muy grande, boludo", señaló.