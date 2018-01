El acierto antes que las prisas

Dentro del mal, el menos. Difícilmente podrá el Iberostar Tenerife cubrir el hueco que deja la lesión de Nico Richotti. Ni por lo que técnicamente da el argentino, ni por el peso que posee dentro del vestuario canarista. Pero afortunadamente el cuadro lagunero no se queda del todo cojo en un puesto, el de escolta, donde hay otros jugadores (White, Vasileiadis, Ponitka, e incluso Beirán) que pueden sustituir perfectamente al de Bahía Blanca. Recambios que permiten un mayor margen de maniobra para que el director deportivo Aniano Cabrera y el técnico Fotis Katsikaris puedan escudriñar el mercado sin grandes prisas y quedarse con la mejor opción.

El sustituto de Richotti llegará sí o sí, tal y como ya habían avanzado Katsikaris y Félix Hernández el mismo miércoles, un extremo ratificado ayer en varias emisoras por Aniano Cabrera. "Quedan cinco meses de competición y estamos inmersos en dos competiciones y si ganamos uno o dos partidos que nos quedan de la primera vuelta también tendríamos la Copa del rey, con lo cual tendríamos más partidos", expresaba el director deportivo canarista, que a la vez recalca la necesidad de que "el grupo siga teniendo 12 integrantes para poder competir con garantías". La misma fuente admitía ayer que "no tener todavía encima de la mesa ningún nombre concreto" pero sí reconocía que había tanteado a "varios agentes para ver si algunos jugadores pueden salir por tema deportivo o de impago". Cabrera apunta también que "ahora mismo el mercado no da muchas opciones", a lo que se añade la circunstancia de que la incorporación se debe "ajustar a lo que necesita el equipo" (evitando un elemento distorcionador en el grupo), no podría ser extracomunitario "al tener las dos plazas cubiertas" y además tendría que "estar dentro de las posibilidades económicas del club".

Sin esa urgencia relativa por fichar, en el Canarias también son conscientes de que en apenas ocho días tienen que afrontar tres encuentros que le podrían dar su clasificación para la Copa del Rey y también el pase matemático para los octavos de final de la Basketball Champions League. " A ver si en una semana somos capaces de dar con la tecla y encontramos al jugador que nos hace falta", expone igualmente Cabrera. Hasta ese momento Katsikaris tendrá que tirar del vinculado danés Mads Bonde, aunque el director deportivo canarista pide "un paso al frente" de los profesionales que ya están en la plantilla. "Necesitamos que el resto de los jugadores lo asuman y den un pase adelante y Ponitka, Beirán, Vasileiadis y White deben dar un paso adelante para cubrir esa vacante", explica sobre las piezas que deben ocupar los minutos que deja libre Richotti.

Muy triste por Nico

Más allá de estar ya inmerso en este forzoso fichaje, Cabrera no podía esconder ayer estar "muy triste" por la lesión de Richotti. "El año pasado ya tuvo muchas lesiones y ahora había recuperado el tono físico y estaba haciendo una muy buena campaña. Lamentablemente son situaciones que pueden pasar al deportista y le ha tocado a él; alguien tan implicado con el club y que siempre tiene la mejor cara. Solo podemos desear que se recupere de la mejor manera posible", señaló antes de alabar también el talante del jugador. "Todos tenemos un carácter diferente y nuestra fuerza y debilidad mentales. El suyo es muy fuerte, desde joven no ha tenido las cosas sencillas y siempre ha tenido que pelearlas. Seguro que si debe hacer cuatro horas de rehabilitación, hará más para ganar tiempo y recuperarse bien", dijo al respecto.