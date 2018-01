"Tuvimos algunos fallos, pero me gustó la concentración"

No escondía Katsikaris que los suyos habían firmado un partido discreto, sobre todo hasta el descanso. "Hemos salido muy nerviosos después del último partido, que fue terrible. Pero esto es un maratón y ya le he dicho a los chicos que pueden pasarnos cosas como las del otro día. Nosotros queremos hacer el juego que hemos demostrado que podemos hacer, con un ritmo alto y buena defensa. Es cierto que en la primera parte hemos estado muy nerviosos, con algunos errores, pero me gustó mucho la defensa, la concentración, no les hemos dejado jugar los 40 minutos. En el descanso hablamos de que el baloncesto está para disfrutarlo, no tenemos que perjudicarnos a nosotros mismos. Hay que disfrutar y sacar todas las virtudes que tiene el equipo y jugar duro. Estoy contento con la victoria y espero que quitemos todo lo negativo, si lo podemos llamar así, y miremos hacia adelante con positividad para recuperar nuestro juego", dijo a modo de resumen.

"Somos un equipo competitivo. Nos puede pasar lo que nos pasó el otro día en Gipuzkoa. Yo era el primero que no estaba bien. Debemos creer en nosotros mismos, en nuestras virtudes. No estamos pasando una crisis deportiva. ¿Que el resultado de Gipuzkoa puede llegar a afectar? Pues sí, pero tenemos que ser positivos. Tenemos dos días para preparar otro reto importantísimo para nosotros. Creo mucho en mis jugadores y los jugadores tienen que creer en sí mismos y en los compañeros. Somos un equipo y tenemos que estar todos juntos para jugar, competir y ganar partidos", añadió el heleno.