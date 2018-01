El TNT, puntual a su cita

Es tradición. Participar en el Trail Nocturno de Tegueste se ha convertido en un hábito cuando llega el mes de enero. Es una prueba distinta, especial. Así lo demuestran los casi 300 corredores que, un año más, vuelven a hacer que la TNT se califique, a priori, de forma positiva, en su octava edición. Ni el cambio de recorrido (provocado por obras en la Pista de Los Dornajos), ni la proliferación de carreras han podido con una prueba que es la encargada de dar el pistoletazo de salida al trail en la Isla de Tenerife.

La Plaza de San Marcos volverá a ser el centro neurálgico de la prueba. El momento mágico llegará, un año más, cuando el reloj de la iglesia marque las 19:00 horas del sábado 13 de enero. En ese momento, los corredores emprenderán su particular reto de 15 kilómetros, con una canción de fondo que es ya seña de identidad de la prueba, una de las canciones de la banda sonora de la afamada película Armagedon.

La organización de la prueba, a cargo del Club Studio 54, no quiere dejar ningún cabo suelto. Por ello ha recalcado en las últimas fechas el material obligatorio para participar en la carrera: cada corredor deberá portar en el momento de la salida un teléfono, un frontal, un pito, una manta térmica y un cortaviento, este último, a pesar de no ser obligatorio, es recomendado. Antes de la salida se hará una inspección y aquel corredor que no cuenta con los objetos mencionados no podrá tomar la salida.

A la hora de hablar de favoritos, el máximo exponente será, al igual que el año pasado, Andreu Blanes, internacional con la selección española de Orientación, y que en la edición de 2017 estuvo a punto de batir el récord de la prueba, en manos aún del italiano Marco de Gasperi. Otro compañero de selección de Blanes como Antonio Martínez (subcampeón de Europa de Skyrunning y top ten mundial de orientación sprint), también aparece entre los elegidos para estar en lo más alto. Asimismo, algunos de los más destacados especialistas canarios participarán en la prueba siendo también opositores al triunfo. Entre las féminas destaca la presencia de Violeta Feiliciano, campeona de España de orientación sprint y campeona de la Copa Países del Mediterráneo de orientación media y larga.