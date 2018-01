El club renueva a Dani hasta 2020

Dani Hernández (21/10/1985) ha asegurado su continuidad en el CD Tenerife durante dos temporadas más. La presente es la cuarta que lleva vinculado al primer equipo de la Isla y, en principio, parece que serán seis las que se mantendrá en el representativo, después de haber firmado su renovación con el club que preside Miguel Concepción.

El portero hispano-venezolano ha sumado hasta la fecha 118 partidos con el CD Tenerife (114 de LaLiga y cuatro de play off de ascenso a LaLiga Santander), lo que por el momento le vale para situarse el séptimo portero blanquiazul con más participaciones, en una lista que lidera Sergio Aragoneses (267), seguido de Aguirreoa, Ojeda, Domíguez, Cuco y Del Castillo.

El cancerbero tinerfeñista, que prolongó su relación contractual con la entidad isleña hasta el 30 de junio de 2020, había perdido la titularidad hasta justamente el domingo pasado, día en el que volvió al once inicial de Martí después de que el entrenador mallorquín confiara la portería a Carlos Abad en las tres jornadas anteriores. Dani Hernández confesó ayer que se sentía "muy feliz" por haber renovado con el club, como él mismo manifestó, en el que se ha criado, del que es aficionado y con el que ha crecido futbolísticamente.

Acerca de su reciente suplencia, algo novedoso para él desde que llegara al Tenerife procedente del Real Valladolid, señaló que "cuando uno pasa de titular al banquillo, lo primero que piensa es que hay que apretar más en cada entrenamiento y sufrir para ganar otra oportunidad". "El primer culpable era yo por no estar rindiendo como el entrenador quería. Por suerte, fueron tres semanas. Nunca me he sentido ni titular ni suplente, lo que trato es apretar para tener otra oportunidad y lo que quiero es tratar de ayudar al equipo, si es desde el campo mejor", agregó. En ese sentido, siguió diciendo que es "una persona muy positiva" y que siempre trata "de ver el lado bueno de las cosas". "Me tocó cambiar el rol, ayudar al equipo desde fuera y traté de hacerlo con buena predisposición, con más esfuerzo si cabe. Las cosas siempre pasan por algo, uno trata de sumar desde el aspecto que le toca. Ahora, seguiré tratando de ganarme la oportunidad para ayudar al equipo dentro del campo y si no, aportaré mi granito de arena desde fuera", finalizó.