Nenad Markovic: "Cuando me fui, el equipo no estaba tan mal"

Nenad Markovic regresó ayer a la Isla para medirse hoy con su nuevo equipo, el Gaziantep turco, al Iberostar Tenerife. A su llegada a Los Rodeos, el técnico insistió en el mensaje que ya dio en su despedida. "Cuando me fui, el equipo no estaba tan mal", afirmó. Esta tarde tendrá la oportunidad de tomarse la revancha.

Para Markovic, su regreso a Tenerife tiene unas connotaciones especiales. "Es un regreso especial para mí. Todo fue muy rápido. Al día siguiente de mi desvinculación con el Canarias me llamaron y no me dio tiempo de hacer nada ni de despedirme como dios manda. La verdad es que tengo ganas de ver a la gente de la que no me despedí. Es un partido como cualquier otro", añadió, "pero un poco especial para mí".

El entrenador bosnio rememoró su salida del Iberostar e insistió en el mensaje que ya mandó cuando fue destituido. "Yo creo que en el momento que me fui el equipo no estaba tan mal. ¿Hubo razones para que yo me fuera? Si el club lo decidió así, yo lo respeto y le deseo lo mejor. No guardo ningún rencor. Respeto mucho a la gente. Igual las cosas se pudieron haber hecho de otra manera porque yo no veía las cosas tan mal, aunque es cierto que podrían estar mejor. Igual yo no tenía demasiada experiencia en el baloncesto español todavía. Era la primera vez que trabajaba aquí y fui consciente de algunos de mis errores en mi manera de trabajar. En cualquier caso, estoy contento de que al equipo le vaya bien y de que los jugadores estén bien. Ojalá puedan meterse en la Copa y hagan un buen papel, tanto en la Liga como en la Copa", dijo.

Tampoco observa Markovic demasiados cambios entre el Iberostar de Katsikaris y el suyo. "A nivel táctico, no he visto que hayan cambiado demasiadas cosas. Fotis es un entrenador que tiene mucha experiencia y han fichado un buen tirador, algo que faltaba cuando estaba yo. Con Kostas han encontrado un buen jugador, además con mucha experiencia en la liga española. Algunos jugadores han dado un paso adelante en algunos partidos, aunque esto siempre es normal cuando hay un cambio en el banquillo. Cuando llega un nuevo entrenador el equipo se junta más, hay más concentración y el Iberostar, siempre lo he dicho, tiene un buen equipo, con jugadores muy competitivos y con mucha experiencia. Tampoco he visto muchos partidos, la verdad. Estoy demasiado preocupado con mi equipo.

Por último, Markovic reconoció que la BCL no es prioritaria para el Gaziantep. "Nunca se sabe qué cara vamos a dar. Lo que sí es verdad es que no prestamos demasiada atención a la Champions porque este equipo es muy justo para jugar dos competiciones y estamos mucho más concentrados para la liga turca. Si tenemos que guardar algo será para el domingo en la competición de nuestro país. En cualquier caso, intentaremos competir porque los chicos sí quieren competir, lo que pasa es que hay que tener concentración y saber cuáles son nuestras prioridades", cerró.