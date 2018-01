La Federación prohibe al Dimurol el uso de la falda en su equipación

La Federación Española de Voleibol (FEVB) ha prohibido al Fachadas Dimurol Libby's el uso de su segunda equipación por utilizar una falda en lugar de un pantalón. Según explicó ayer el presidente del club, David Martín, el veto ha llegado al club "cuando llevamos disputadas once jornadas", por lo que confía en que sus alegaciones lleguen a buen puerto y el organismo federativo "rectifique" su posición y admita la prenda.

La falda de la polémica, explicó el máximo responsable del club, "no deja de ser un pantalón con un vuelo por encima, que cumple con la reglamentación en cuanto al tamaño del dorsal y demás, pero al parecer ahora, cuando ya llevamos nada menos que once jornadas disputadas de la Superliga, no es adecuada", enfatizó.

El reglamento federativo estipula en su artículo 1, referido al uniforme, que "todos los(as) jugadores(as) deberán presentarse totalmente uniformados(as) (camiseta numerada, pantaloneta y medias). No podrá(n) actuar los(as) jugadores(as) que no estén debidamente uniformados(as)". Es este punto el que esgrimen desde la FEVB para prohibir al Fachadas Dimurol Libby's utilizar su segunda equipación.

Sin embargo, David Martín argumenta que este tipo de vestimenta se utiliza desde hace tiempo en algunas de las principales ligas del mundo, y pone como ejemplo la máxima competición brasileña. "En Brasil, donde el voleibol goza de una muy buena salud y es uno de los más avanzados del mundo, no hay problema en que los equipos usen falda-pantalón en sus equipaciones. El Sesc RJ, que marcha segundo clasificado en el campeonato brasileño, usa una falda muy parecida a la nuestra", señala. "Pongo como ejemplo Brasil", añade, "pero hay otras muchas ligas en todo el mundo donde esta prenda, con la que muchas jugadoras se sienten más cómodas, se emplea con absoluta normalidad".

Mientras la FEVB decide si estima las alegaciones del Fachadas Dimurol Libby's, el presidente del club asegura que, siempre que lo necesiten, seguirán usando su segunda equipación "porque nuestra economía no está como para gastar más dinero en estas cosas", cerró.