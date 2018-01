Manolo Gómez: "Canarias es la tercera potencia nacional"

Manolo Gómez celebra el buen papel de las selecciones canarias en el Campeonato de España Infantil y Cadete. El presidente de la Federación Canaria de Baloncesto reconoció que el balance (una plata, un bronce y un cuarto puesto) "es casi inmejorable" teniendo en cuenta "quienes somos y la federación que somos". Gómez cree que, tras estos resultados, Canarias está llamada a ser una de las principales potencias nacionales. "Está claro que hay comunidades que tienen muchísimas más licencias que nosotros, pero podemos decir que Canarias, ahora mismo, es la tercera o cuarta potencia a nivel de Campeonato de España", explicó. "Es bueno que la gente, los clubes y los entrenadores lo sepan porque sin ellos esto no se puede conseguir. Siempre con los pies en el suelo, no hay que parar en el trabajo con los clubes y con la base. La prueba está que se están recogiendo los resultados, no solo este año sino también el año pasado, con los éxitos en el minibásket. Hay que felicitar a todos los clubes y a todos los entrenadores de Canarias porque este logro también es parte de ellos", señaló.