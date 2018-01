Brazadas solidarias en Las Dominicas

La piscina del Colegio de Las Dominicas de Vistabella acoge este sábado, a partir de las 11:00 horas, una prueba muy especial: el Relevo Solidario 100 X 100. Se trata de una reunión abierta a nadadores, familias y simpatizantes en la que la inscripción se hace efectiva en un kilo de productos de higiene personal o en su defecto alimentos básico no perecederos.

Toni Lemus, nadador de larga trayectoria en nuestras Islas, es uno de los promotores de esta iniciativa que pretende reunir a unas 300 personas en la pileta del centro educativo santacrucero. "Este año es muy especial porque el relevo solidario lo pusimos en marcha hace tiempo junto a Víctor Teni -deportista tinerfeño fallecido en El Teide- y será una especie de homenaje. La idea surgió como una forma de ayudar a personas o familias desfavorecidas. Como tengo contacto con el cura de San Gerardo (Barrio de la Salud), hablé con él y esta es la manera que tenemos de ser solidarios", explica.

Lemus ha encontrado facilidades para llevar a cabo esta iniciativa. "Hasta hace poco no teníamos una piscina donde llevar a cabo el relevo. "Hablé con Betuel González, el profesor de natación en Las Dominicas, y me dijo que iba a proponerlo a la dirección. A la directora le pareció una buena idea y estamos muy agradecidos de que nos abran su casa", señala uno de los organizadores, que también cita a Fermín Bennasar, técnico nacional y responsable de la natación tinerfeña designado por la Federación Canaria de Natación.

Toni Lemus se muestra contento y esperanzado sobre la cita de este sábado. Contento porque "ya contamos con más de 150 nadadores que van a estar con nosotros" y esperanzado porque "nuestro deseo es llegar a los 300 y superar los mil kilos de productos de higiene personal o alimentos no perecederos". El desarrollo de la jornada comenzará a las 10:30 horas con las inscripciones y empezará la natación media hora más tarde. Según explicó Lemus "la idea es que cada nadador haga no más de 100 metros y se vayan relevando unos a otros. Pero si algún niño o niña no llega a esos metros y solo puede hacer 25, no importa, porque habrá otro participante que le haga el revelo. El obejtivo es ser solidario pasándolo bien todos juntos, por eso decimos que es una prueba abierta a todos, incluso a aquellos que no vayan a nadar pero que quieran hacer su contribución para los más desfavorecidos".

Finalmente, Toni Lemus hace una confesión: "Llevo nadando muchos años, tanto en piscina como en aguas abiertas, pero nunca he tenido la oportunidad de hacerlo en la piscina de Las Dominicas. Eso también me motiva".