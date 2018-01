Un triunfo de gran valor anímico

Los goleadores del Tenerife ayer en el Carlos Belmonte fueron los elegidos por el club blanquiazul para expresar el sentir de su equipo tras el éxito cosechado ante el Albacete. Así que Juan Carlos Real y Víctor Casadesús comparecieron públicamente para destacar el valor de la victoria lograda a domicilio, la primera en más de cuatro meses, y coincidieron en señalar el esfuerzo realizado por todo el grupo que dirige José Luis Martí para darle la vuelta al marcador, a pesar de jugar en inferioridad numérica por la expulsión de Carlos Ruiz.

Juan Carlos Real. " La victoria era muy imponte para empezar bien el año. Sabíamos que el partido sería muy complicado. Por si fuera poco, se nos puso en contra con un jugador menos. Tuvimos la suerte de remontar y hacer ese gol al final. Hemos conseguido una victoria sufrida, hay que adaptarse a muchos condicionantes. Lo importante era sumar tres puntos y romper la racha a domicilio. Cuando no golpeas bien el balón pasa lo que pasa y el portero me paró el penalti. Tienes que pensar en la siguiente jugada y tuve otra opción para marcar y meternos en el partido. Éramos consistentes de la racha que llevábamos y ganar fuera era muy importante. No ha sido la victoria más bonita pero sí la mas importante. Necesitado este triunfo para coger confianza y para sentir que podemos ganar a cualesquiera. Hemos mostrado que no perdemos la cara al partido ni en los momentos más duros. Otras veces no hemos tenido recompensa, pero esta vez sí. Hemos sabido reponernos a los problemas y no solo aguantar el resultado sino también ir a por los tres puntos. El trabajo del grupo ha sido brutal. Tenemos plantilla para suplir las bajas".

Víctor Casadesús. "Este resultado nos viene bien, cambiamos la dinámica, lo que nos hacía mucha falta. Remontamos fuera de casa y hay muchas cosa positivas que sacar. Sabíamos que veníamos a un campo complicado. No hemos sido tan superiores para ganar ,pero tuvimos fortuna para marcar el 1-2 al final. Hemos conseguido empezar el 2018 con victoria, Trabajamos mucho con un jugador menos. Todos hemos hecho un gran esfuerzo y el remate del segundo gol me salió muy bien para conseguir los tres puntos. Nos liberamos la presión de no ganar fuera de casa, Queremos estar más arriba y sabemos que tenemos plantilla para ello. Debemos dar un paso adelante a domicilio y este es el camino. Nos vamos muy contentos de Albacete. La expulsión creo que fue algo rigurosa y encima tuvimos la mala suerte de fallar el penalti. Sin embargo logramos empatar y tuvimos fortuna para marcar al final".