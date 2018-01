"La solidaridad y el esfuerzo de este equipo han sido claves en la victoria"

José luis Martí reconoció que el fútbol desarrollado por el Tenerife no es el que hubiera deseado, aunque celebra que su equipo haya sumado los tres puntos en el Carlos Belmonte. Eso sí, entiende que no hay tiempo para recrearse en este éxito de los suyos, a los que invita a que piensen ya en el duelo del próximo sábado ante el Zaragoza.

El entrenador blanquiazul comenzó su intervención valorando la victoria frente al Albacete: "El equipo ha demostrado una gran valentía con un jugador menos. Los futbolistas valen mucho y lo tienen que seguir demostrando día a día. Destaco el compromiso y la solidaridad de este grupo para manejar un partido en el que no hemos podido tener continuidad por las interrupciones y la gran cantidad de balones divididos. Nunca dimos el partido por perdido".

Martí destacó el valor de remontar en inferioridad numérica: "Estamos más a gusto con el balón y defendiendo lejos de nuestra portería, pero también supimos jugar con eso, defendiendo y saliendo a la contra. Veníamos a buscar los tres puntos, pero entre las muchas interrupciones y un arbitraje dudoso, en cuanto a que desquiciaba a los jugadores (de ambos equipos), no pudimos hacer nuestro fútbol pero al final lo logramos".

Cuestionado por la expulsión de Carlos Ruiz y la actuación del colegiado, el técnico del CD Tenerife manifestó que "esperaremos a que venga el acta y ya valoraremos si recurrir o no. En el gol que encajamos me parece que hubo una falta previa sobre Juan Carlos, pero no queda otra que olvidarnos, disfrutar muy poquito y pensar ya en el Real Zaragoza. Quedan cosas por corregir para competir como debemos hacerlo". Respecto de la sustitución de Longo, Martí afirmó que "tenía molestias en el isquio. Parecía que era bastante importante y decidimos forzar la amarilla. Pero al final nos vamos de aquí con tres puntos, pero también con jugadores importantes como Raúl Cámara, Carlos Ruiz y Longo que no estarán ante el Zaragoza".

Además, el máximo responsable técnico de los blanquiazules aseguró que "con este triunfo hemos tenido la recompensa al esfuerzo realizado". Se trata de una lección de la solidaridad de este grupo, se lo merecían por cómo trabajan. Tengo la suerte de ver cómo trabajan día a día y hemos tenido la fortuna de ver puerta, a pesar de fallar la más clara, el penalti".

Por último, el preparador tinerfeñista aclaró su decisión de elegir Dani Hernández para defender la portería y de la actuación de Juan Villar: "Hasta este sábado por la noche no lo tenía claro. Siempre me quedan dudas y decidí no comentárselo a ninguno de los dos porteros hasta justo antes del partido. Le ha costado entrar en la primera parte, debido a la falta de ritmo de partido, pero luego como delantero se encontró más cómodo, supo leer los espacios y es un jugador que será importante".