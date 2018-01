Segundo penalti que desaprovecha el equipo isleño en Liga

Al Tenerife le concedieron ayer su quinto penalti a favor en lo que va de campeonato. Antes había lanzado desde los once metros en las jornadas segunda, octava, undécima y decimocuarta. La pena máxima de la que dispuso ayer no fue convertida en gol por su autor, Juan Carlos Real. Pero no ha sido esta la única vez que ha desaprovechado un penalti el conjunto chicharrero en Liga. Ya que Suso Santana tampoco pudo batir al portero de la Cultural en la visita de los leoneses al Heliodoro. Curiosamente, estos dos mismos protagonistas sí habían anotado desde esa distancia con anterioridad. En el caso del tacuense, en la segunda jornada, ante el Barcelona B, y el gallego hizo lo propio en la undécima ante el Lorca.