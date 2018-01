La contundente victoria de hace ocho días en el derbi ante el Gran Canaria fue un rotundo golpe en la mesa del Iberostar Tenerife para certificar su recuperación. Una demostración de su capacidad para tutear a casi cualquier rival de esta ACB. Pero lo que parecía el impulso definitivo para meter a los canaristas en la Copa del Rey se convirtió en un peligroso boomerang que acabó golpeando ayer de lleno a unos jugadores, los aurinegros, demasiado henchidos y cuya autocomplacencia fue el mejor argumento para hacer el ridículo en San Sebastián. En ataque (23 puntos al descanso) y en defensa (23 puntos recibidos en poco más de seis minutos); y de principio (23-9, 7') a fin, ya que los laguneros fueron incapaces siquiera, con el partido más que resuelto, de rebajar la desventaja por debajo de la veintena. Más allá de la dolorosa derrota es quizá esto último, la incapacidad de tener la mente fría para minimizar el daño, lo más preocupante de los tinerfeños en esta última jornada.

El canarista fue ayer un conjunto irreconocible, al menos en relación al de las últimas semanas, ya que perfectamente pudo pasar por aquel equipo de hace un par de meses, errático y bloqueado cuando algo no le salía bien. Como si todavía estuvieran saboreando su sobresaliente actuación contra el Granca, la puesta en escena de los isleños en Donosti ya fue alarmante, sin la intensidad suficiente atrás (ni debajo del aro ni en la defensa exterior) ni un mínimo acierto en la media cancha contraria. Deficiencia que aprovechó a la perfección el Delteco para poner tierra de por medio en un abrir y cerrar de ojos (21-7) tras un parcial de 17-2. Quedaban casi 35 minutos de juego, pero el Iberostar (al menos el buena parte de las últimas jornadas) nunca apareció. Ya fuera por falta de energía para afrontar un duelo en la élite, o bien por la desesperación al verse completamente fuera de partido e incapaz de anotar desde más allá del 6,75. Hasta 28 abajo llegaron a estar los de Katsikaris (56-28), que lejos de dar con la tecla para evitar un daño mayor, acabó desquiciado como sus pupilos y expulsado tras dos técnicas seguidas. Solo un síntoma más de un despropósito que duró 40 minutos y que pone muy en entredicho la clasificación aurinegra para la Copa del Rey.

Solo un par de minutos pareció el Iberostar estar en disposición de luchar por la victoria (4-5) aunque a partir de ahí pareció una caricatura de equipo. Por mucho que su técnico hubiera advertido que no iba a haber relajación de ningún tipo, y por mucho que se incidiera, al menos de boquilla, en cuidar la defensa y también el rebote ofensivo del rival. Pero no. Primero los canaristas concedieron dos segundas opciones seguidas que los locales tradujeron en cinco puntos (9-5) y a continuación permitiendo lanzamientos abiertos de Clark, para el que pareció no haber scouting pese a sus más que conocidas dotes de producir desde el perímetro. Con Katsikaris preguntándose "¿dónde está la defensa?" de los suyos el poste inglés se fue hasta un 4/4 para liderar un parcial de 17-2 a la postre definitivo (21-7).

Agarrado únicamente a algunos chispazos de Ponitka (23-13) pero sin apenas circulación de balón y sin presencia interior, el Iberostar trató de responder con la misma moneda, aunque el 6/7 que sumaban ya los locales (26-13) desde el arco parecía inigualable. Pero ni de lejos, ya que los isleños parecieron empeñados en compensar su exhibición inicial contra el Granca y erraron hasta 12 triples seguidos (33-16) durante un lapso de casi 14 minutos. Con Norel haciéndose fuerte en la pintura ante Vázquez y sin la intensidad necesaria en el uno contra uno y la existencia de ayudas para paliarlo, la diferencia fue aumentando poco a poco (41-21). Sin haberse jugado siquiera dos cuartos Katsikaris ya había recurrido a varias soluciones de urgencia, como poner a White de uno, a Beirán de cuatro o bien plantear un zona 2-3- Pero ninguna surtió efecto.

Dos canastas de Tobey justo antes del receso y un par de buenas defensas en el inicio del tercer acto parecieron dar cabida a algún halo de esperanza. Pero el Iberostar de ayer no estaba para enlazar más de dos acciones positivas. Los isleños siguieron hurgando en su pobre día desde el perímetro (2/18 al descanso), sumaron varias pérdidas a las ocho que ya acumulaban al intermedio y confundieron un aumento de intensidad defensiva con faltas innecesarias que le metieron en bonus en apenas dos minutos y medio de periodo. Los locales no desaprovecharon el regalo, ya fuera cerca de canasta, en el perímetro o en el 4,60 y dispararon su renta hasta los 28 (56-28, 25'). Los laguneros habían tocado fondo y solo la aportación de Vasileiadis y su intercambio de puntos con Norel hizo que la situación crítica se recondujera solo un ápice (61-42).

Insuficiente para soñar con cualquier remontada mayor, y menos aún cuando el Iberostar empezó a ver fantasmas en forma de diferentes criterios arbitrales, lo que llevó a Katsikaris a desquiciarse y tomar el camino de los vestuarios después de que le señalaran dos técnicas seguidas. Lejos de dar por buena la derrota, los isleños mantuvieron e incluso aumentaron su sensación de precipitación por querer arreglar en un solo tiro todo el despropósito anterior. Hasta con un 6/30 llegaron a estar los laguneros desde el 6,75 (72-51), si bien dos aciertos seguidos de San Miguel y Abromaitis dejaron la diferencia en -16: 73-57.

Oportunidad propicia para al menos soñar con la decena de desventaja pero que los tinerfeños dejaron escapar porque repitieron parecidos errores de los minutos anteriores. Sin ideas y con muchas dudas en ataque, los laguneros sumaron casi en exclusiva desde el tiro libre, mientras que atrás la displicencia para con el rival fue todavía mayor, permitiendo incluso que los menos habituales de Fisac se lucieran casi sin despeinarse. Fue la guinda más amarga a un ridículo, el de ayer, que deja al desnudo las carencias del Iberostar cuando parecía haber rearmado y darle uso a todo su fondo de armario. Un despropósito que además deja sin apenas margen de error a los de Katsikaris si se creen capaces de estar en disposición de meterse en la Copa del Rey. Cualquier otra actuación parecida a la de San Sebastián despejaría la más mínima duda.