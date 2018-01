Mucho líder para tan poco triple

Solo con Caira Washington y el acierto -de forma irregular- desde el 6,75, no le fue suficiente al Clarinos para tumbar al líder Gran Canaria. Y es que al cuadro morado le faltaron algunos argumentos, a la vez que no supo cuidar ciertos detalles (varias pérdidas en la salida del balón que acabaron en canastas fáciles) que le impidieron llegar a los minutos de la verdad en disposición de discutirle la victoria a su invicto rival. Sostenido en la inconmensurable actuación de su interior (50 de valoración), al cuadro morado no le sirvió su discontinuidad en el tiro de tres (desde donde lanzaron en 44 ocasiones frente a solo 22 lanzamientos de dos), ya que cuando estuvo fino logró alcanzar una renta de nueve puntos en el primer cuarto (23-14) y mantenerse luego en partido (67-68) tras remontar una desventaja de 14 tantos (8/13 entre los minutos 22 y 33). Pero cuando las de Claudio García no alcanzaron la puntería necesaria se vieron superadas por un adversario que fue mucho más constante desde el perímetro (14/25) y que pese a su corta rotación exprimió al máximo sus virtudes, desde triples imposibles de Breedlove y Diouf, la buena conexión final de Diedhiou y Ndiaye, pero sobre todo apoyándose en una completa y lista Estela Royo, que aportó en los dos lados de la pista para acabar desequilibrando la balanza.

El arranque fue a pedir de boca para las tinerfeñas, que sacaron ventaja en el interior con Washington (9-5), empezaron a hacer daño desde el perímetro, además corrieron en varias ocasiones e incluso metieron en dos faltas a Breedlove, motor ofensivo de las visitantes. Las lagneras llegaron a tener rentas de hasta nueve puntos 21-12 y 23-14, pero las amarillas subieron líneas y comenzaron a presionar en toda la pista tras canasta y a ponerse en una zona 2-3 luego, lo que se tradujo en varias pérdidas de las locales y un parcial de 2-13 (25-27). El clarinos superó el bache gracias a dos triples seguidos de Vivas (33-29), aunque a la vuelta de un tiempo muerto de Maikel López entró en trance Breedlove, apoyada en una eficaz Estela Royo. Entre las dos obraron otro parcial similar al anterior (2-15) frente a un equipo, el local, que se dio de bruces, una y otra vez, con sus repetidos errores en el tiro de tres puntos. Hasta en diez ocasiones fallaron las moradas desde el 6,75 para irse nueve abajo al descanso (35-44).

La brecha siguió creciendo hasta un 2-20 que parecía tener noqueadas a las laguneras (35-49). Al filo de bajar los brazos ante un Gran Canaria que había entrado en velocidad de crucero, las tinerfeñas optaron sin embargo por apretar los dientes en defensa y encomendarse a su renacido acierto ofensivo para poder ir limando la desventaja. Así, entre triple y triple, el Clarinos firmó un 20-5 que le devolvía la delantera en el electrónico (55-54, 27').

Con un intercambio desde el perímetro transcurrieron varios minutos más. A ello las locales añadían el poder interior de Washington, a lo que las visitantes respondían con varios rebotes ofensivos y unas cuantas jugadas de oficio de Royo (67-68, 33'). Con Covile eliminada por faltas las laguneras parecían aumentar sus opciones de éxito, pero una nueva laguna en el tiro exterior (erraron sus últimos nueve triples), la buena conexión interior entre Diedhiou y Ndiaye (explotaron los minutos en cancha de una Gordon todavía muy verde), y la enésima acción positiva de Royo, permitieron a las visitantes tomar una distancia que ya resultó insalvable para las moradas (67-74). Sin gasolina ni el acierto exterior pretérito, a las tinerfeñas no les quedó otra que claudicar.