"El equipo se merece un cero"

Fotis Katsikaris no puso excusas a la apabullante derrota sufrida ayer por el Iberostar Tenerife en la cancha del Delteco. "Hoy no me quedo con nada de mi equipo. Todo cero. Es el peor partido desde que he llegado", reconoció el técnico griego, quien confía en que el mazazo de ayer no pase factura a sus jugadores en el encuentro del próximo miércoles ante el Gaziantep de la Basketball Champions League.

"Pocas valoraciones se pueden hacer hoy", explicó Katsikaris. "Tengo que felicitar a Delteco por su victoria y por su gran partido. Ha dominado desde el salto inicial hasta el último segundo. Ha habido solo un equipo sobre la cancha. El Delteco ha dominado en ambos lados de la cancha, tanto en defensa como en ataque. Han tenido el mismo acierto que tuvimos nosotros la semana pasada en el derbi contra el Gran Canaria".

El entrenador del conjunto aurinegro reconoció que el ataque de su equipo y, sobre todo, la defensa, no estuvo ayer a la altura. "Si no metes, y hoy hemos fallado muchos tiros liberados, pasan estas cosas. Pero, sobre todo, nuestra defensa hoy, desde el principio, no ha sido la del Iberostar Tenerife, con dureza, con buenos automatismos en las rotaciones... Se nos ha ido el partido de las manos desde muy pronto y ha sido muy difícil recuperarlo".

No quiso pronunciarse Katsikaris sobre la descalificante que le señalaron. "No tenemos derecho a hablar hoy de los árbitros. Ha sido una jugada y nada más del partido", zanjó el tema.

Fue sincero el técnico al reconocer que no se quedaría con nada del partido que ayer completó el Iberostar ante el Delteco. "Hoy no me quedo con nada de mi equipo. Todo cero. Es el peor partido desde que he llegado. De reacción, de juego, de todo", sentenció antes de empezar hablar sobre el futuro más inmediato. "Ahora es importante recuperarnos", dijo. "Tenemos un partido el miércoles y eso es bueno porque igual nos ha faltado competición estas dos últimas semanas al estar acostumbrados a jugar dos partidos por semana. Pero no lo digo como excusa. No hay ninguna excusa", añadió.

También habló el entrenador griego sobre el elevado número de triples que ayer lanzó el Iberostar. "Nuestro planteamiento del partido, ofensivamente, ha sido muy equivocado. Ellos han cerrado mucho la pintura y han hecho un buen trabajo en defensa, pero sí que podíamos haber buscado otra manera de encestar, no tanto desde el triple. Teníamos mucha prisa por remontar y eso nos ha hecho lanzar mucho desde lejos, aunque los tiros fueran liberados. Es la primera vez que nos pasa que lanzamos más triples que tiros de dos. No es habitual en nosotros y no somos un equipo que juegue ese tipo de baloncesto. 36 lanzamientos de tres es demasiado", cerró.