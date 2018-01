La derrota deja a los isleños con peor 'average' que Andorra y Murcia

La derrota de ayer en San Sebastián tiene una doble connotación negativa para el Iberostar Tenerife, que de poder tener más de un pie en la próxima Copa del Rey ha visto como su margen de error ha quedado reducido a la mínima expresión toda vez que su tropiezo, por 19 puntos de diferencia, deja muy tocado su average particular. Había comenzado bien la jornada con las derrotas del Obradoiro, Andorra y Murcia, unos tropiezos que no supo aprovechar el conjunto isleño. Tras los resultados de esta decimoquinta fecha del campeonato los laguneros se mantienen en la octava plaza (ya no pueden alcanzar la cuarta plaza para ser cabezas de serie), con una de distancia respecto a los tres citados aspirantes, pero su average ya es peor que el de dos de ellos. Así, el +7 con el que se quedan los isleños es inferior al +13 del Murcia y el +27 del Andorra.

Esta situación hace que para asegurarse su presencia en la cita de Las Palmas de dentro de 38 días los canaristas deban ganar sus dos siguientes encuentros, en los que recibirá al Baskonia y al Estudiantes. A priori la ventaja de jugar ambos como local, pero quizá de una mayor exigencia que la de los otros contrincantes por la octava plaza. Así, el Andorra visita al Estudiantes y recibe al Barcelona, mientras que el Murcia recibe al Granca y visita al Joventut.