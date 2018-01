El TNT abre el calendario en la Isla

Un año más el Trail Nocturno de Tegueste es el encargado de dar el pistoletazo de salida de las carreras de montaña en la Isla de Tenerife. La prueba de Tegueste, que cumple este año su octava edición, se celebrará el 13 de enero.

Son muchos los alicientes con los que cuenta el TNT. Además de su condición de abrir el calendario del trail tinerfeño, acumula otra serie de virtudes que no pasan desapercibidas para los amantes de la competición en montaña. Su condición de nocturnidad le otorga un plus que muchas carreras no tienen. Además, su especial ambiente son otro factor a tener en cuenta. No hay que olvidar tampoco su recorrido, que a pesar de que este año sufrirá algún cambio, sigue siendo de lo más atractivo.

Las obras que se están realizando en la Pista de Los Dornajos obligan a cambiar una parte del recorrido. Para ello, y con la intención de que ningún corredor vaya a ciegas en esta octava edición, la organización del Trail Nocturno de Tegueste, a cargo del Club Studio 54, ofrecerá un entrenamiento programado para este domingo a partir de las 9:00 horas, con salida en la Plaza de San Marcos.

El TNT roza ya los 300 inscritos y sigue con las inscripciones abiertas. Hasta el 8 de enero están disponibles y se pueden realizar online a través de la web www.gesportcanarias.com, y en las tiendas Guzmán Sport, Naturesport, B-runner y Ciclo Tech.

Alto Nivel

Un año más la competición teguestera gozará de un alto nivel de calidad en sus participantes. Si años atrás fueron los italianos Marco de Gasperi y Elisa Desco los que hicieron subir un escalón a la prueba, este año serán varios internacionales con la selección española de orientación los que den un plus de renombre al evento. Así, el ganador del año pasado, Andreu Blanes, volverá para ser uno de los favoritos al triunfo.

Antonio Martínez será otro de los destacados. El subcampeón de Europa de Skyrunning en la distancia de 32 kilómetros, campeón de España de orientación larga y relevos, y top ten mundial de orientación sprint, también estará presente Tegueste el día 13 de enero. Entre las féminas también destaca la presencia de Violeta Feliciano, campeona de España de orientación sprint y campeona de la Copa Países del Mediterráneo de orientación media y larga distancia.