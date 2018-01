"Queremos cambiar la dinámica"

José Luis Martí aseguró ayer que el primer propósito para el año nuevo es "cambiar la dinámica" y empezar 2018 con buen pie, sin pararse a pensar que la visita de mañana al Albacete (Carlos Belmonte, 15:00 horas) será la primera de dos salidas consecutivas. El técnico balear no varió un ápice de su discurso y remarcó que lo más importante es lo más inmediato. Asimismo, valoró el esfuerzo de sus futbolistas por llegar "incluso por debajo de su peso" después del parón invernal.

Desconexión. Martí cree que las vacaciones navideñas han venido bien al plantel. "El equipo está pendiente solo de competir; en los últimos entrenamientos hemos recordado los conceptos tácticos fundamentales y nuestra voluntad de ser mejores que el rival para ganar los puntos. Todos tenemos ganas de cambiar la dinámica", reiteró. "Nosotros ya hemos encontrado muy buenos momentos de fútbol durante la temporada, pero más en nuestro estadio que fuera. Lo que nos falta es más constancia, más regularidad", diagnosticó.

El nuevo Albacete. "El rival nos va a jugar con una defensa de cinco, con tres centrales y dos carriles, pero lo fundamental es centrarnos en nuestro propio trabajo. Nos vamos a encontrar con un rival muy junto, muy agresivo y que tiene claro lo que hacer", dijo del adversario. "Habremos de contrarrestar sus virtudes a través de la posesión, defender bien el balón parado y buscar nuestra mejor versión. Creo que nos pueden hacer daño sobre todo a la contra", avisó.

El frío. Es probable que el encuentro se juegue bajo cero... y con un campo cubierto de blanco. "Me preocupa el hielo, que es lo más peligroso que nos podemos encontrar. Tenemos la gran suerte de jugar a las cuatro, que es un horario que facilita que no se produzcan las heladas. Y será importante adaptarse. El que primero sea capaz de no cometer riesgos necesarios y saber leer bien lo que requiere el partido, tendrá mucho ganado. Pero ahora de nada vale hacer suposiciones porque no sabemos lo que va a pasar", respondió Martí.

Los fichajes. "Es bueno siempre que vengan jugadores para mejorar lo que ya tenemos. Lo que no sea mejor, no nos interesa. Veremos qué futbolistas nos pueden ayudar, pero lo primero es trabajar con los que tenemos aquí y respetarles. Mi obligación es sacar provecho de lo que tengo", dijo el técnico tras preguntársele por posibles refuerzos. Y no aclaró si jugará Dani o Carlos. "Los dos tienen posibilidades", fue su enigmática réplica.