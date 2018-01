El tinerfeño Rosendo Alonso se convierte en seleccionador galo

Cambio de aires para Rosendo Alonso Tapia. Tras una etapa de dos años como seleccionador de Egipto, el preparador tinerfeño da un giro en su trayectoria y se suma desde el próximo lunes al combinado francés de taekwondo. Así lo confirmó el coach isleño a MasTKD.com, aduciendo, entre otros motivos, que "el proyecto en Egipto se estancó después de los Juegos Olímpicos de Río". "Eso, junto a otros asuntos que prefiero no mencionar, fueron condicionantes que me llevaron a renunciar mi posición" explicó Alonso, que llega a la escuadra gala con la intención de encauzar la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y París 2024. "Francia es un histórico del taekwondo que ha tenido grandísimos competidores. Poseen recursos materiales y humanos para ser unos de los mejores equipos a nivel mundial, y esa es la razón que me ilusiona para formar parte de este nuevo proyecto que comienza dentro de poco", enfatizó Rosendo al citado medio digital.

"De aquí a seis años pueden pasar muchas cosas y mi filosofía es ir año por año. No es correcto que ni Francia ni yo estemos de acuerdo continuar tantos años si los resultados no son positivos a medio plazo", señaló el exdeportista tinerfeño en relación a la necesidad de que su impacto con la selección gala sea inmediato. "Por ahora voy a enfocarme en trabajar lo más seriamente posible junto a mi grupo multidisciplinar, aportando mi grano de arena para que el equipo francés sea lo más competitivo posible y con el deseo que quedarme aquí por mucho tiempo", añadió.

La de Francia será la cuarta experiencia de Rosendo como seleccionador nacional, todas lejos de su país natal. El tinerfeño comenzó su carrera como entrenador en Guatemala (2009-2011), antes de iniciar un ciclo muy exitoso con México, que tuvo su punto álgido en el Campeonato Mundial de Taekwondo Puebla 2013, donde México logró cinco medallas y además él fue elegido como mejor técnico de la competición. La trayectoria de Rosendo continuó dirigiendo a Egipto, junto con su esposa Gulsah Kusku, antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016, para los que clasificó a tres competidores y logró una medalla de bronce. Ahora, inicia una nueva etapa en tierras galas.