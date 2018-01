Murray, baja en Australia por una lesión de cadera

El tenista británico Andy Murray no participará en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que se disputa del 15 al 28 de enero en Melbourne, a causa de una lesión en la cadera. "Tristemente no jugaré en Melbourne este año, ya que aún no estoy listo para competir", dijo Murray, subcampeón en cinco ocasiones del Abierto de Australia, en un comunicado.