Aitor Sanz receta paciencia

Aitor Sanz confía en que el CD Tenerife se asiente pronto en una dinámica ganadora, sobre todo lejos del Heliodoro, que le permita luchar a final de temporada por el ascenso a Primera División. Sin embargo, la receta que da el jugador para conseguirlo es tener paciencia. "Nosotros mismos nos provocamos la ansiedad sin querer", indicó ayer en rueda prensa.

Con ganas de volver. "Teníamos ganas de retomar sensaciones y tenemos ganas de ganar fuera de casa, algo que hace tiempo no conseguimos. Veo al equipo comprometido para el partido del próximo domingo, entrenando a alta intensidad y con una buena carga física".

Un rival transformado. "Con el cambio de entrenador, el Albacete se ha convertido en un equipo al que es muy difícil hacerle goles. Hay que superarles en intensidad, evitar que nos hagan daño a balón parado y luego decidir con nuestra calidad arriba".

Posibilidad de marcar. "El campo al que vamos (Carlos Belmonte) nunca se me ha dado mal. Uno siempre intenta hacerlo lo mejor posible y lo que quiero es que el equipo gane y que recuperemos las buenas sensaciones. Lo principal es hacer un buen partido. Y si yo puedo contribuir con goles, pues bienvenidos sean. Pero lo principal es competir bien y que consigamos los tres puntos".

Evolución. ""A lo largo del año hay muchísimos partidos. Algunos se te dan bien y otros se te dan mal. Nos exigimos mejorar día a día. En lo personal miro como voy evolucionando. No me centro en los partidos que he jugado mal".

Apela a la tranquilidad. "No estamos en nuestro mejor momento, pero a todos los equipos les pasa. Hay buenos y malos momentos y hay que pasar los malos con tranquilidad, intentando que duren lo menos posible. En esos malos momentos, prima mucho la calma del jugador, para saber acertar y no ponerse nervioso. En esta categoría, pasa mucho, te entra la ansiedad y empiezas a fallar, y de ahí vienen muchas veces las derrotas. "Nosotros mismos nos provocamos la ansiedad sin querer a veces".

Hay que encajar menos. "La mejora de nuestra defensa es una de las claves y estamos trabajando para lograrlo. Sabemos que es complicado, porque tenemos muchos jugadores de perfil ofensivo. Si miramos a los equipos que están arriba en la tabla clasificatoria, suelen ser equipos que encajan pocos goles".