Carlos Abad apuesta por la victoria

Carlos Abad espera que las victorias lleguen cuanto antes en este inicio de año. Por eso, no dudó en reconocer ayer que "venimos con las ilusiones renovadas" y con ganas de "empezar ganando" el próximo domingo al Albacete en el primer encuentro de 2018. El guardameta tinerfeño aspira, como sus compañeros, a lograr los objetivos planteados por el club a principio de temporada, que pasan por luchar por el ascenso a Primera División.

Vuelta al trabajo. "Sin duda, nos han sentado bien las vacaciones de Navidad. Todos hemos venido con más fuerza y con ganas de empezar bien el año".

Próximo rival. "El Albacete viene con una buena dinámica, pero nosotros vamos con la idea de hacer nuestro partido y si es posible llevarnos los tres puntos. No nos importa el rival. Vamos a ir a por la victoria".

Aprendizaje. "Los partidos que quedan atrás son para aprender. Yo sigo mirando hacia delante para ir a mejor y sobre todo puntuar. Estoy seguro de que con el paso de los partidos iré mejorando".

Titularidad. "No veo a nadie en el equipo que sea titular indiscutible. Aquí cada uno se gana su puesto partido a partido. Al menos yo lo vivo así. Hasta que el míster no nos da la alineación, no doy nada por sentado. El míster nos transmite confianza a toda la plantilla. Nos mantiene metidos en la dinámica de grupo".

Mensaje al tinerfeñismo. "Cuando la afición está con nosotros, lo notamos y damos más en el campo. Por eso le pido a nuestra hinchada que nos siga apoyando y que tenga un poco de paciencia".

Situación clasificatoria. "Es muy pronto todavía para estar con cálculos. Y está visto que da igual la posición que ocupemos en la tabla, ya que cualquiera puede ganar o perder. Creo en nuestras posibilidades y si encadenamos una buena racha podremos estar arriba".

Balance. "No jugué muchos partidos, pero creo que tuvimos muchos infortunios, como las lesiones, y eso nos ha desequilibrado un poco en nuestra dinámica. Pero, en general, hago un balance bueno hasta ahora. Creo que necesitábamos despejar la mente para volver con más ganas. Una vez acabadas las fiestas ya hemos estado metidos, desde el primer día, en el próximo partido contra el Albacete".