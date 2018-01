Bassas ve clave "mantener el mismo nivel defensivo"

Todavía saboreando el "partido perfecto" que cuajó el Iberostar Tenerife ante el Gran Canaria, el conjunto aurinegro ya tiene los sentidos en el duelo del domingo contra el Delteco Gipuzkoa. Y es que lejos de la brillantez a tenor de los 12 triples anotados por los tinerfeños en la primera parte, Ferran Bassas considera que fue otro factor el determinante. "Defendimos muy intensos y eso nos permitió correr y tener un acierto muy grande. La clave fue la defensa que hicimos, ya que fuimos agresivos y pudimos rebotear, y a partir de ahí sacamos contragolpes fáciles y tiros abiertos. Nuestro juego se basa mucho en este estilo", dijo ayer Bassas, que espera prolongar esta línea para la visita a San Sebastián. "Mantener un buen nivel defensivo debe ser nuestro primer objetivo y a partir de ahí, intentar que, en ningún momento, aunque tomemos malas decisiones en el ataque, que bajemos el ritmo. Ofrecer el mismo durante los 40 minutos y trasladarles la presión", expuso como receta para sumar la novena victoria del curso.

Cuestionado por la posibilidad de meterse en la Copa del Rey, el base catalán no escondió que los suyos tienen "muchas opciones", pero dejó claro que "todavía quedan tres partidos y hay muchos más equipos con siete u ocho victorias, por lo que todo se decidirá en esos encuentros". "Creo que, hasta que no quede una jornada, no se podrán hacer números. Ojalá podamos lograr las tres victorias, y más siendo dos partidos aquí, en casa, en los que tendremos la ayuda de la afición", añadió.