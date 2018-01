Javier Fernández: "Tengo posibilidades de optar al oro en Corea"

El patinador español Javier Fernández se ve "con posibilidades" de estar en el podio en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, lo que considera su última oportunidad, ya que sería algo "inviable" lograrla en Tokio, recalcando que acude a Corea del Sur con "otra perspectiva" que en 2014 cuando rozó el podio. "Si no consigo la medalla en Pyeongchang no podría estar más años luchando por esa medalla olímpica. Yo soy uno de los más veteranos, estamos peleando con patinadores que tienen 18 ó 20 años. Yo tengo 26, ¿voy con la muleta a subir al podio? A lo mejor si no la consigo termino animándome, pero no lo sé. Seguir más años sin parar sería inviable, en este deporte lo es. Sería agonizar, por así decirlo", afirmó en declaraciones a Europa Press.

Por ello, afronta "con ánimo" la cita olímpica. "Son los primeros que voy a disputar después de ganar dos Mundiales y tenemos otra visión, otra perspectiva, hay competidores que van a estar más o menos al mismo nivel y va a ser duro y difícil, pero creo que tengo muchas posibilidades de estar en el podio y de optar al oro, aunque depende de cómo vaya el torneo", explicó.

"Me siento muy halagado por tener esa oportunidad y sería un orgullo poder conseguirla, podría ser la primera que hay en la historia del patinaje en España. Ojalá, sería batir un récord más, añadir una medalla más en el medallero olímpico de España y abrir un poco más el campo a los deportes de invierno. Hace mucho que no se consigue una", manifestó.

En el caso de conseguirla, Fernández confirmó que "siempre hay retos" posteriores. "Después de eso lo que me quedaría ya sería una escuela, poder crearla en algún momento de mi vida, donde pueda dar clases, enseñar a los chicos lo que me han enseñado a mí. Al fin y al cabo, ser entrenador, me gustaría hacerlo en algún tiempo", advirtió.

Pese a su dominio en los últimos años, el español ve mucha competencia para los próximos compromisos. "Yuzuru Hanyu, por supuesto, yo lucharé también por estar en el podio, Soma Uno o Nathan Chen. Creo que entre esos cuatro va a estar, aunque luego nunca se sabe", manifestó Fernández, que contará con "más experiencia" que en Sochi donde fue para "intentar estar en el podio". "Ahora voy con otra forma de pensar", comentó.

El español reconoció que aquella medalla olímpica que rozó es su espina clavada. "Sí. Muchas veces lo pienso y digo qué pena. Pero a lo mejor si hubiera ganado esa medalla olímpica antes, quizás no hubiera ganado dos Campeonatos del Mundo o incluso me hubiera retirado, quién sabe", expresó. También habló sobre el Mundial de Finlandia, en el que no pudo revalidar título. "Me encontré muy bien durante toda la competición, tuve algún fallo, a lo mejor no entrenamos perfecto", explicó.