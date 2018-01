La no dependencia de Materusz Ponitka, la otra lectura positiva

En el Iberostar Tenerife también se valora de forma especial el haber sacado adelante los duelos contra el Unicaja y el Gran Canaria con la ausencia de Ponitka (jugó muy mermado ante los andaluces), argumento de que la participación del polaco no tiene por qué ser determinante. "Es algo importante para que la gente vea que esto es un juego colectivo y siempre está el equipo por encima de las individualidades", señala Félix Hernández, mientras que Cabrera deja claro que "el término de Ponitkadependencia no se genera en el club, sino en el entorno y en la prensa". "Tenemos una plantilla de 12 jugadores y sabemos que todos son importantes. Ponitka prácticamente no estuvo en el partido contra el Unicaja y el equipo lo sacó; en Alemania tampoco jugó en la segunda parte y se salvaron momentos complicados. Tenemos un grupo de 15 jugadores que nos dan calidad en el día a día, por lo que hablar de un solo hombre sería equivocarnos". Más allá del alero polaco, Cabrera no escondió lo positivo de recuperar para la causa tanto a White como a Beirán. "Davin ya lleva algunos partidos con mejores sensaciones, mientras que Javi está trabajando muy bien y está volviendo a confiar en sí mismo gracias a que Fotis está dando con la tecla. Esperemos que sea el inicio de alargar un poquito más la plantilla ya que estamos inmersos en las dos competiciones y nos hacen falta todos".